Pelago, Pontassieve e Rufina: assemblee pubbliche per la Taric

Prendono il via martedì 14 ottobre le assemblee cittadine, organizzate da Plures Alia in accordo con le amministrazioni comunali di Pelago, Pontassieve e Rufina, per fornire informazioni pratiche e rispondere a dubbi e domande dei cittadini in merito all’introduzione della tariffa corrispettiva (Taric) a partire da gennaio 2026. Il nuovo sistema di tariffazione sarà accompagnato dall’arrivo, su tutto il territorio, dei nuovi cassonetti digitali, apribili esclusivamente con la chiavetta A-pass di Plures Alia o tramite Aliapp. In arrivo anche l’adeguamento dei colori della raccolta differenziata di carta e imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo.

Le assemblee nei tre Comuni si svolgeranno in sedi con posti contingentati. Per evitare disagi e garantire una partecipazione ordinata, il calendario propone alcune indicazioni territoriali di riferimento, ma ogni cittadino potrà comunque scegliere liberamente giorno e orario dell’incontro.

Rufina

Martedì 14 ottobre, ore 21 - Piccolo Teatro di Rufina (dedicato alle utenze domestiche della zona ‘I Piani’)

ore 21 - Piccolo Teatro di Rufina (dedicato alle utenze domestiche della zona ‘I Piani’) Martedì 21 ottobre , ore 21 - Saletta Barbugli Biblioteca (dedicato alle utenze non domestiche)

, ore 21 - Saletta Barbugli Biblioteca (dedicato alle utenze non domestiche) Mercoledì 22 ottobre , ore 21 - Circolo Arci Contea

, ore 21 - Circolo Arci Contea Martedì 28 ottobre, ore 21 - Circolo Arci Pomino

ore 21 - Circolo Arci Pomino Martedì 4 novembre , ore 21 - Circolo Arci Scopeti

, ore 21 - Circolo Arci Scopeti Lunedì 10 novembre , ore 18.30 - Piccolo Teatro di Rufina (dedicato alle utenze domestiche della zona ‘Ortonovo’)

, ore 18.30 - Piccolo Teatro di Rufina (dedicato alle utenze domestiche della zona ‘Ortonovo’) Martedì 11 novembre , ore 21 - Circolo Arci Casini

, ore 21 - Circolo Arci Casini Martedì 18 novembre , ore 21 - Locali Parrocchia, Falgano

, ore 21 - Locali Parrocchia, Falgano Martedì 25 novembre , ore 21 - Saletta Barbugli Biblioteca (dedicato alle utenze non domestiche)

, ore 21 - Saletta Barbugli Biblioteca (dedicato alle utenze non domestiche) Martedì 2 dicembre , ore 21 - Piccolo Teatro di Rufina (dedicato alle utenze domestiche)

, ore 21 - Piccolo Teatro di Rufina (dedicato alle utenze domestiche) Mercoledì 3 dicembre, ore 21 - Locali Parrocchia, Turicchi

Pelago

Mercoledì 15 ottobre , ore 18 - Sala consiliare Palazzo Comunale Via del Ponte Vecchio, 1 (dedicato alle aziende)

, ore 18 - Sala consiliare Palazzo Comunale Via del Ponte Vecchio, 1 (dedicato alle aziende) Mercoledì 15 ottobre , ore 21 - Sala consiliare Palazzo Comunale Via del Ponte Vecchio, 1

, ore 21 - Sala consiliare Palazzo Comunale Via del Ponte Vecchio, 1 Giovedì 16 ottobre , ore 21 - spazio Pbam scuola primaria, San Francesco

, ore 21 - spazio Pbam scuola primaria, San Francesco Mercoledì 22 ottobre , ore 18,30 - Sala consiliare Palazzo Comunale Via del Ponte Vecchio, 1 (dedicato alle aziende)

, ore 18,30 - Sala consiliare Palazzo Comunale Via del Ponte Vecchio, 1 (dedicato alle aziende) Giovedì 23 ottobre, ore 21 – Circolo Arci Diacceto, via del Poggio 12

ore 21 – Circolo Arci Diacceto, via del Poggio 12 Giovedì 30 ottobre, ore 21 - Casa del popolo Palaie, via Casentinese Bassa 3

ore 21 - Casa del popolo Palaie, via Casentinese Bassa 3 Martedì 4 novembre , ore 21 - Circolo Arci Borselli, via Casentinese 174

, ore 21 - Circolo Arci Borselli, via Casentinese 174 Venerdì 7 novembre , ore 18 - Sede Associazione Pro Consuma, via Casentinese 321,

, ore 18 - Sede Associazione Pro Consuma, via Casentinese 321, Martedì 11 novembre, ore 21 – Circolo Ricreativo Paterno, via Vallombrosana 42

ore 21 – Circolo Ricreativo Paterno, via Vallombrosana 42 Giovedì 13 novembre, ore 21 - Impianto sportivo Carbonile, località Carbonile Camperie

Pontassieve

Giovedì 16 ottobre , ore 18 – Sala del consiglio comunale, via Tanzini, 30 Pontassieve

, ore 18 – Sala del consiglio comunale, via Tanzini, 30 Pontassieve Lunedì 20 ottobre, ore 18 – Sala del consiglio comunale, via Tanzini, 30 Pontassieve (dedicato alle aziende)

ore 18 – Sala del consiglio comunale, via Tanzini, 30 Pontassieve (dedicato alle aziende) Martedì 21 ottobre , ore 18 – Circolo Primo Maggio, via Pietro Mascagni, 39 Sieci

, ore 18 – Circolo Primo Maggio, via Pietro Mascagni, 39 Sieci Giovedì 23 ottobre , ore 18 – Auditorium comunale Luciano Vavolo, presso Polo scolastico Ex Chino Chini, Via di Rosano 16/A, Pontassieve

, ore 18 – Auditorium comunale Luciano Vavolo, presso Polo scolastico Ex Chino Chini, Via di Rosano 16/A, Pontassieve Mercoledì 29 ottobre , ore 18 – Il ‘Campino’, Circolo Arci di Montebonello, via Battisti, Montebonello

, ore 18 – Il ‘Campino’, Circolo Arci di Montebonello, via Battisti, Montebonello Mercoledì 5 novembre , ore 18 – CRS La Torretta, via Rimaggio, 4, Molino del Piano

, ore 18 – CRS La Torretta, via Rimaggio, 4, Molino del Piano Giovedì 13 novembre , ore 18 – Casa del Popolo “Potente”, via Piana, 95, Santa Brigida

, ore 18 – Casa del Popolo “Potente”, via Piana, 95, Santa Brigida Lunedì 17 novembre , ore 18 – Circolo Ricreativo Culturale ARCI Monteloro, via di Monteloro, 19 B, Monteloro

, ore 18 – Circolo Ricreativo Culturale ARCI Monteloro, via di Monteloro, 19 B, Monteloro Mercoledì 19 novembre , ore 18 – associazione Il Paese sulla Collina Sara Cerrini, via Montefiesole 21, Doccia

, ore 18 – associazione Il Paese sulla Collina Sara Cerrini, via Montefiesole 21, Doccia Mercoledì 1 9 novembre , ore 21 – ARCI Acone APS, Via della Vittoria, 63, Acone

, ore 21 – ARCI Acone APS, Via della Vittoria, 63, Acone Lunedì 24 novembre, ore 18 – Sala del consiglio comunale, via Tanzini, 30 Pontassieve (dedicato alle utenze non domestiche)

Si ricorda che per l’attivazione del nuovo sistema e il conferimento dei rifiuti, a partire dal 1° gennaio 2026 sarà necessario utilizzare la chiavetta A-pass, dunque si invitano i cittadini a recarsi agli sportelli informativi attivi nei comuni coinvolti con i seguenti orari, indipendentemente dal Comune in cui si trova l’utenza:

Pontassieve , via Tanzini 14. Apertura il lunedì e giovedì pomeriggio (13,30–18,30), mercoledì e sabato mattina (8,30–13) fino al 6 dicembre

, via Tanzini 14. Apertura il lunedì e giovedì pomeriggio (13,30–18,30), mercoledì e sabato mattina (8,30–13) fino al 6 dicembre Rufina , presso il Ciaf (Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia), via Guido Rossa 1. Aperto ogni martedì pomeriggio (13,30–18,30), giovedì e sabato mattina (8,30–13), fino al 6 dicembre

, presso il Ciaf (Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia), via Guido Rossa 1. Aperto ogni martedì pomeriggio (13,30–18,30), giovedì e sabato mattina (8,30–13), fino al 6 dicembre Pelago, via Vallombrosana 4. Apertura il lunedì e venerdì mattina (8,30–13) e il mercoledì pomeriggio (13,30–18:30), fino al 5 dicembre

I titolari di utenze non domestiche di grandi dimensioni, così come le categorie 20 (Produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità, gas, vapore e aria condizionata) e 21 (Fabbricazione di prodotti farmaceutici), possono richiedere una consulenza gratuita contattando il call center di Plures Alia ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento) e 0571.1969333 (da rete fissa e mobile).

Fonte: Plures