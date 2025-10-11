Pelago, Pontassieve e Rufina: assemblee pubbliche per la Taric

Prendono il via martedì 14 ottobre le assemblee cittadine, organizzate da Plures Alia in accordo con le amministrazioni comunali di Pelago, Pontassieve e Rufina, per fornire informazioni pratiche e rispondere a dubbi e domande dei cittadini in merito all’introduzione della tariffa corrispettiva (Taric) a partire da gennaio 2026. Il nuovo sistema di tariffazione sarà accompagnato dall’arrivo, su tutto il territorio, dei nuovi cassonetti digitali, apribili esclusivamente con la chiavetta A-pass di Plures Alia o tramite Aliapp. In arrivo anche l’adeguamento dei colori della raccolta differenziata di carta e imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo.
Le assemblee nei tre Comuni si svolgeranno in sedi con posti contingentati. Per evitare disagi e garantire una partecipazione ordinata, il calendario propone alcune indicazioni territoriali di riferimento, ma ogni cittadino potrà comunque scegliere liberamente giorno e orario dell’incontro.
Rufina
- Martedì 14 ottobre, ore 21 - Piccolo Teatro di Rufina (dedicato alle utenze domestiche della zona ‘I Piani’)
- Martedì 21 ottobre, ore 21 - Saletta Barbugli Biblioteca (dedicato alle utenze non domestiche)
- Mercoledì 22 ottobre, ore 21 - Circolo Arci Contea
- Martedì 28 ottobre, ore 21 - Circolo Arci Pomino
- Martedì 4 novembre, ore 21 - Circolo Arci Scopeti
- Lunedì 10 novembre, ore 18.30 - Piccolo Teatro di Rufina (dedicato alle utenze domestiche della zona ‘Ortonovo’)
- Martedì 11 novembre, ore 21 - Circolo Arci Casini
- Martedì 18 novembre, ore 21 - Locali Parrocchia, Falgano
- Martedì 25 novembre, ore 21 - Saletta Barbugli Biblioteca (dedicato alle utenze non domestiche)
- Martedì 2 dicembre, ore 21 - Piccolo Teatro di Rufina (dedicato alle utenze domestiche)
- Mercoledì 3 dicembre, ore 21 - Locali Parrocchia, Turicchi
Pelago
- Mercoledì 15 ottobre, ore 18 - Sala consiliare Palazzo Comunale Via del Ponte Vecchio, 1 (dedicato alle aziende)
- Mercoledì 15 ottobre, ore 21 - Sala consiliare Palazzo Comunale Via del Ponte Vecchio, 1
- Giovedì 16 ottobre, ore 21 - spazio Pbam scuola primaria, San Francesco
- Mercoledì 22 ottobre, ore 18,30 - Sala consiliare Palazzo Comunale Via del Ponte Vecchio, 1 (dedicato alle aziende)
- Giovedì 23 ottobre, ore 21 – Circolo Arci Diacceto, via del Poggio 12
- Giovedì 30 ottobre, ore 21 - Casa del popolo Palaie, via Casentinese Bassa 3
- Martedì 4 novembre, ore 21 - Circolo Arci Borselli, via Casentinese 174
- Venerdì 7 novembre, ore 18 - Sede Associazione Pro Consuma, via Casentinese 321,
- Martedì 11 novembre, ore 21 – Circolo Ricreativo Paterno, via Vallombrosana 42
- Giovedì 13 novembre, ore 21 - Impianto sportivo Carbonile, località Carbonile Camperie
Pontassieve
- Giovedì 16 ottobre, ore 18 – Sala del consiglio comunale, via Tanzini, 30 Pontassieve
- Lunedì 20 ottobre, ore 18 – Sala del consiglio comunale, via Tanzini, 30 Pontassieve (dedicato alle aziende)
- Martedì 21 ottobre, ore 18 – Circolo Primo Maggio, via Pietro Mascagni, 39 Sieci
- Giovedì 23 ottobre, ore 18 – Auditorium comunale Luciano Vavolo, presso Polo scolastico Ex Chino Chini, Via di Rosano 16/A, Pontassieve
- Mercoledì 29 ottobre, ore 18 – Il ‘Campino’, Circolo Arci di Montebonello, via Battisti, Montebonello
- Mercoledì 5 novembre, ore 18 – CRS La Torretta, via Rimaggio, 4, Molino del Piano
- Giovedì 13 novembre, ore 18 – Casa del Popolo “Potente”, via Piana, 95, Santa Brigida
- Lunedì 17 novembre, ore 18 – Circolo Ricreativo Culturale ARCI Monteloro, via di Monteloro, 19 B, Monteloro
- Mercoledì 19 novembre, ore 18 – associazione Il Paese sulla Collina Sara Cerrini, via Montefiesole 21, Doccia
- Mercoledì 19 novembre, ore 21 – ARCI Acone APS, Via della Vittoria, 63, Acone
- Lunedì 24 novembre, ore 18 – Sala del consiglio comunale, via Tanzini, 30 Pontassieve (dedicato alle utenze non domestiche)
Si ricorda che per l’attivazione del nuovo sistema e il conferimento dei rifiuti, a partire dal 1° gennaio 2026 sarà necessario utilizzare la chiavetta A-pass, dunque si invitano i cittadini a recarsi agli sportelli informativi attivi nei comuni coinvolti con i seguenti orari, indipendentemente dal Comune in cui si trova l’utenza:
- Pontassieve, via Tanzini 14. Apertura il lunedì e giovedì pomeriggio (13,30–18,30), mercoledì e sabato mattina (8,30–13) fino al 6 dicembre
- Rufina, presso il Ciaf (Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia), via Guido Rossa 1. Aperto ogni martedì pomeriggio (13,30–18,30), giovedì e sabato mattina (8,30–13), fino al 6 dicembre
- Pelago, via Vallombrosana 4. Apertura il lunedì e venerdì mattina (8,30–13) e il mercoledì pomeriggio (13,30–18:30), fino al 5 dicembre
I titolari di utenze non domestiche di grandi dimensioni, così come le categorie 20 (Produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità, gas, vapore e aria condizionata) e 21 (Fabbricazione di prodotti farmaceutici), possono richiedere una consulenza gratuita contattando il call center di Plures Alia ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento) e 0571.1969333 (da rete fissa e mobile).
Fonte: Plures
