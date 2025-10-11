Screening oncologici, una settimana dedicata alla prevenzione ai Gigli di Campi Bisenzio

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione, un’occasione per ricordare quanto sia importante prendersi cura di sé attraverso piccoli gesti quotidiani e controlli periodici. Tra questi, gli screening oncologici rappresentano uno strumento essenziale per il benessere e la diagnosi precoce dei tumori.

Anche quest’anno il Centro Commerciale I Gigli rinnova il proprio impegno sul tema, confermandosi un punto di riferimento per le iniziative che promuovono salute e accessibilità.

Dal 18 al 24 ottobre, nella parte esterna della Corte Tonda, sarà allestito lo spazio informativo “Dì di sì agli screening oncologici”, aperto a tutti i cittadini residenti in Toscana dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Durante la settimana sarà possibile effettuare gratuitamente gli screening oncologici dedicati alla prevenzione dei principali tumori: mammografia, test HCV, Pap test/HPV e ricerca del sangue occulto nelle feci.

L’adesione è semplice e immediata: tramite link o QR code sarà possibile scaricare il modulo dal sito di ISPRO (Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica) e inviarlo online per la valutazione e la prenotazione.

Parallelamente, il Centro Commerciale ha scelto di estendere l’iniziativa anche ai propri dipendenti, riservando due giornate dedicate agli screening direttamente sul luogo di lavoro. Un gesto concreto che valorizza la cultura della prevenzione e favorisce il benessere del personale.

“Iniziative come questa confermano il nostro impegno nel promuovere attività di valore sociale in sinergia con le realtà del territorio – spiega Saviola Chesi, direttrice del Centro Commerciale I Gigli –. Vogliamo essere un punto di riferimento per la comunità, non solo come luogo di shopping, ma come hub di servizi, prevenzione e aggregazione. Crediamo nel nostro ruolo attivo nel diffondere una cultura della salute e della responsabilità condivisa”.

Anche Simona Dei, direttrice generale di ISPRO, sottolinea l’importanza della collaborazione: “Quando siamo chiamati a partecipare a un’iniziativa di salute pubblica rispondiamo sempre con entusiasmo. Mettiamo in campo tutte le nostre risorse per offrire alle persone uno spazio da dedicare a se stesse. I nostri mezzi per il multiscreening ci permettono di portare la prevenzione più vicino ai cittadini, riducendo i tempi e facilitando l’adesione. È un percorso in cui crediamo molto e ringraziamo I Gigli per aver condiviso con noi questo obiettivo”.

Le giornate dedicate alla prevenzione sono rese possibili grazie alla collaborazione con Regione Toscana, promotrice della campagna “Dì di sì”, e con partner come ISPRO, Croce Rossa Italiana e Farmapiana.

Un’iniziativa che unisce istituzioni e territorio per un obiettivo comune: promuovere la salute e la consapevolezza attraverso la prevenzione.

Notizie correlate