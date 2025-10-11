Sub disperso alle Formiche di Grosseto: individuato il corpo

È stato individuato nel tardo pomeriggio il corpo del subacqueo di 32 anni disperso nelle acque delle isole Formiche di Grosseto, nell’Arcipelago toscano. L’individuazione è avvenuta grazie all’impiego delle attrezzature di rilevazione subacquea in dotazione alla Guardia Costiera, come comunicato dai vigili del fuoco.

La profondità del punto di ritrovamento non consente l’intervento diretto dei sommozzatori dei vigili del fuoco, poiché supera i limiti entro i quali il personale specializzato è abilitato a operare. Sarà quindi la Guardia Costiera a procedere al recupero del corpo utilizzando i propri strumenti subacquei.

Nel frattempo, il gommone e l’elicottero Drago 63 dei vigili del fuoco, con a bordo personale SA (soccorritori acquatici) e sommozzatori, hanno fatto rientro alle rispettive sedi operative.

Le operazioni di recupero e identificazione del sub sono tuttora in corso.

L’allarme per la scomparsa era scattato nella mattinata di oggi, quando la Capitaneria di Porto di Porto Santo Stefano, che coordina le operazioni, aveva richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Grosseto. Una squadra di soccorritori acquatici del comando grossetano si era immediatamente imbarcata su un gommone diretto verso l’area delle ricerche, mentre da Cecina era decollato l’elicottero Drago 63 del Nucleo di Arezzo con a bordo i sommozzatori dei vigili del Fuoco di Livorno, inviati a supporto delle operazioni.

