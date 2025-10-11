Sub disperso alle Formiche di Grosseto: ricerche in corso

Sono in corso le ricerche di un sub disperso nelle acque delle isole Formiche di Grosseto. L’allarme è scattato nella mattinata di oggi e ha portato all’attivazione della sede centrale dei vigili del fuoco di Grosseto.

Su richiesta della Capitaneria di Porto di Porto Santo Stefano, che sta coordinando le operazioni, una squadra di soccorritori acquatici del comando grossetano si è imbarcata su un gommone diretto verso l’area in cui è stata segnalata la scomparsa.

In arrivo anche i sommozzatori dei vigili del fuoco di Livorno - a bordo dell'elicottero Drago 63 di Arezzo partito dalla base di Cecina - che saranno trasportati sul luogo delle ricerche per fornire supporto alle operazioni di immersione.

Le operazioni di ricerca sono tuttora in corso.

Notizie correlate