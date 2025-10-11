Terapia del Sale Aerosal, il centro a Empoli per tornare a respirare liberamente

Torna a respirare liberamente grazie alla Terapia del Sale Aerosal, l’unico Dispositivo Medico che racchiude i benefici del mare in una stanza.

L'haloterapia (terapia del sale) è una terapia naturale molto efficace in quanto il sale, che viene respirato a secco all'interno di un ambiente confinato o stanza del sale, aiuta a liberare e ripulire tutto l'albero respiratorio.

Il sale utilizzato per la terapia all'interno del Centro Autorizzato Aerosal di Empoli è un sale medicale in quanto è stato purificato in laboratorio e reso ad una granulometria tale che una volta immesso nella stanza il sistema respiratorio lo assorbe, facendolo arrivare in profondità nelle alte e nelle basse vie respiratorie. L'haloterapia Aerosal è una terapia del tutto naturale, il cui principio attivo è solo il sale di cui vengono sfruttate le capacità mucolitiche ed antinfiammatorie.

Ecco come, con il Metodo Aerosal, puoi aiutare tu e il tuo bambino/a a respirare meglio, prevenendo infezioni e rafforzando le sue difese, senza farmaci, in modo sicuro e scientificamente validato:

✅ Libera naso e vie respiratorie grazie all’azione naturale del sale medicale.

✅ Riduce le infiammazioni e aiuta a prevenire infezioni ricorrenti.

✅ Sollievo immediato e benessere crescente dopo ogni seduta.

✅ Un’esperienza divertente e rilassante: i bambini giocano in un ambiente sicuro e stimolante, mentre respirano microparticelle di sale.

Il Metodo Aerosal è la soluzione perfetta per migliorare disturbi quali:

✅ Allergie stagionali e Riniti: l’haloterapia può aiutare contribuendo alla riduzione dell’infiammazione delle vie respiratorie.

✅ Sinusiti e Congestione nasale: L’haloterapia è una terapia che può aiutare con la sinusite perché le particelle di sale inalate riducono l'infiammazione e la congestione, fluidificano il muco e purificano le vie respiratorie, favorendo il recupero delle funzioni ciliate e l'espulsione delle secrezioni.

✅ Asma: l’haloterapia è un trattamento estremamente benefico per i pazienti con asma poiché aiuta a migliorare la capacità bronchiale e polmonare poiché ne riduce l'iperattività e quindi le casistiche di broncospasmo.

✅ Bronchite: spesso, un semplice raffreddore può essere seguito da bronchite, che può durare fino a qualche settimana. In caso di bronchiti frequenti, l’haloterapia ripristina la normale funzionalità dei bronchi e migliora quindi la capacità respiratoria.

✅ Ipertrofia delle adenoidi: l'Haloterapia funziona nelle adenoidi ipertrofiche? Sì, uno studio clinico randomizzato in doppio cieco del 2012 dal Prof. Matteo Gelardi ha dimostrato un’efficacia terapeutica in questa patologia nei bambini nella prima fascia d’infanzia. L’indice di gradimento dei bambini verso questa terapia inalatoria è elevato, poiché non si accorgono di fare una terapia mentre respirano l’aria del mare nella grotta di sale.

L'Haloterapia è una tecnica antichissima e totalmente naturale oltre che molto rilassante e divertente per i bambini, che nella mezz'ora di seduta giocano col sale grosso presente sul pavimento sempre accompagnati da un genitore che ha quindi l'opportunità di effettuare la terapia gratuitamente!

Venite a trovarci presso il Centro Autorizzato Aerosal di Empoli in via Pio la Torre, 21 zona Santa Maria. Troverete un ambiente ampio e luminoso, a misura di bambino con ben 2 stanze del sale pronte ad accogliervi e a farvi ritrovare il vostro benessere respiratorio!

Aerosal Empoli

Via Pio la Torre, 21 Empoli (zona Santa Maria)

Tel 351/9895837 – pagina Facebook - m.aerosal.it/empoli