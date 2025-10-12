Auto in fiamme in una carrozzeria a Certaldo, intervengono i vigili del fuoco

Macchina in fiamme questa notte in un'officina a Certaldo. Sul posto, intorno alle 3.20, sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfiorentino con due squadre e un'autobotte. Trovata la carrozzeria invasa dai fumi della combustione, i vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento dell'incendio che aveva avvolto l'auto all'interno dell'edificio. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L'edificio della carrozzeria avrebbe riportato danni causati dal fumo, all'impianto elettrico.

