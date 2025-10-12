ELEZIONI REGIONALI TOSCANA 2025 - La diretta. Affluenza alle 12 del 9,95%, calo rispetto al 2020

Elettrici e elettori toscani sono chiamati alle urne: oggi, domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15, si vota per presidente e consiglieri regionali. Lo scrutinio si svolgerà nel pomeriggio del lunedì. (Il dettaglio: come funzionano le elezioni regionali in Toscana). C'è attenzione anche alla partecipazione elettorale: alle ultime regionali del 2020 l'affluenza è stata del 62,6% (Il dettaglio: i numeri alle urne e i presidenti dal 1970 al 2020).

L’eventuale turno di ballottaggio si terrà il 26 ottobre 2025, sempre su doppia giornata di voto. Il ballottaggio alle regionali, previsto in Toscana, è possibile a due settimane dal voto: l’eventualità si concretizzerà solo se nessun candidato presidente raccoglierà almeno il 40 per cento dei voti validi. Al ballottaggio si presentano i due candidati più votati.

Sono oltre 3 milioni i cittadini chiamati al voto, mentre le sezioni elettorali sono 3922 in tutta la Toscana. Potranno votare per le elezioni Regionali elettrici ed elettor italiani residenti in Toscana o iscritti all'Aire, l'anagrafe dei residenti all'estero.

Chi sono i candidati alla presidenza della Regione Toscana

ELEZIONI TOSCANA, LA DIRETTA

AFFLUENZA

Ore 12: Toscana al 9,95%. Calo rispetto al 2020

(Qui il dettaglio dei Comuni dell'Empolese Valdelsa e del Comprensorio del cuoio)

Toscana. Primo aggiornamento sulle affluenze al voto per le elezioni regionali della Toscana 2025 (riportato da Eligendo, sito del Ministero dell'Interno). Alle 12, su 3.922 sezioni, la percentuale di affluenza in Toscana è del 9,95%. Il dato è in calo rispetto alle precedenti elezioni regionali del 2020, quando la percentuale era del 14,66%. Però nelle stesse giornate di cinque anni fa, il 20 e 21 settembre, in contemporanea alle regionali si votava anche per il referendum costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari.

Il dettaglio delle province

Arezzo. Su 368 sezioni, la percentuale di affluenza in provincia di Arezzo è dell'8,76%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 13,63%

Firenze. Su 957 sezioni, la percentuale di affluenza in provincia di Firenze è dell'11,48%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 16,60% (Qui il dato delle affluenze a Empoli). Solo nel Comune di Firenze su 360 sezioni, la percentuale di affluenzaè dell'12,84%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 17,58%

Grosseto. Su 257 sezioni, la percentuale di affluenza in provincia di Grosseto è del 9,96%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 14,41%

Livorno. Su 368 sezioni, la percentuale di affluenza in provincia di Livorno è del 9,62%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 14,58%

Lucca. Su 456 sezioni, la percentuale di affluenza in provincia di Lucca è dell'8,09%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 12,39%

Massa-Carrara. Su 259 sezioni, la percentuale di affluenza in provincia di Massa-Carrara è del 7,86%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 12,22%

Pisa. Su 413 sezioni, la percentuale di affluenza in provincia di Pisa è del 10.07%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 15,27%

Pistoia. Su 306 sezioni, la percentuale di affluenza in provincia di Pistoia è del 10,74%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 13,90%

Prato. Su 242 sezioni, la percentuale di affluenza in provincia di Prato è del 10,65%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 15,61%

Siena. Su 296 sezioni, la percentuale di affluenza in provincia di Siena è del 9,36%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 13,98%

