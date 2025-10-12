Elezioni regionali Toscana 2025, affluenze nell'Empolese Valdelsa e Cuoio

Alle 12 affluenze in calo in tutti i Comuni, come nella regione, rispetto alle elezioni regionali del 2020

Oggi e domani, domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, elettrici e elettori toscani sono chiamati al voto per eleggere il presidente della Regione e i Consiglieri regionali (Qui per seguire la diretta live delle elezioni regionali di gonews.it).

Questa mattina alle 7 le urne si sono aperte (sarà possibile votare fino alle 23, domani dalle 7 alle 15). Alle 12 pubblicato il primo aggiornamento sulle affluenze in Toscana (riportato da Eligendo, sito del Ministero dell'Interno): su 3.922 sezioni, la percentuale di votanti è del 9,95%. Il dato è in calo rispetto alle precedenti elezioni regionali del 2020, quando la percentuale era del 14,66%.

Di seguito il dettaglio sulle affluenze nei Comuni nell'Empolese Valdelsa (provincia di Firenze) e nel Comprensorio del Cuoio (provincia di Pisa).

Elezioni regionali Toscana: AFFLUENZE NELL'EMPOLESE VALDELSA

Alle ore 12 l'affluenza più alta tra gli 11 Comuni dell'Empolese Valdelsa risulta quella di Montelupo Fiorentino, all'11,45%.

Empoli, Ore 12: hanno votato 3862 elettori, pari al 10,69%. Nel 2020, alla precedente tornata elettorale delle Regionali, allo stesso orario aveva votato il 16,09% degli aventi diritto.

Capraia e Limite, Ore 12: Su 6 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Capraia e Limite è del 10,07%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 17,92%

Castelfiorentino, Ore 12: Su 18 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Castelfiorentino è del 9,99%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 14,63%

Cerreto Guidi, Ore 12: Su 10 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Cerreto Guidi è del 8,77%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 14,15%

Certaldo, Ore 12: Su 14 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Certaldo è del 9,20%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 15,39%

Fucecchio, Ore 12: Su 20 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Fucecchio è del 9,24%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 14,65%

Gambassi Terme, Ore 12: Su 4 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Gambassi Terme è dell'8,99%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 14,37%

Montaione, Ore 12: Su 3 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Montaione è del 10,28%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 13,85%

Montelupo Fiorentino, Ore 12: Su 12 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Montelupo Fiorentino è dell'11,45%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 16,37%

Montespertoli, Ore 12: Su 13 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Montespertoli è dell'11,02%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 15,69%

Vinci, Ore 12: Su 15 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Vinci è dell'10,39%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 16,37%

Elezioni regionali Toscana: AFFLUENZE NEL COMPRENSORIO DEL CUOIO

Alle ore 12 tutti i Comuni del Cuoio sono rimasti sotto la soglia del 10% di affluenza.

Castelfranco di Sotto, Ore 12: Su 11 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Castelfranco di Sotto è del 9,33%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 13,48%

Montopoli in Val d'Arno, Ore 12: Su 9 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Montopoli è del 9,05%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 16,71%

San Miniato, Ore 12: Su 26 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di San Miniato è del 9,55%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 15,57%

Santa Croce sull'Arno, Ore 12: Su 12 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Santa Croce è del 9,99%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 15,05%

Santa Maria a Monte, Ore 12: Su 12 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Santa Maria a Monte è del 7,34%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 12,82%

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

