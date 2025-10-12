Elezioni regionali Toscana 2025, affluenze nell'Empolese Valdelsa e Cuoio

Alle 12 affluenze in calo in tutti i Comuni, come nella regione, rispetto alle elezioni regionali del 2020
Oggi e domani, domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, elettrici e elettori toscani sono chiamati al voto per eleggere il presidente della Regione e i Consiglieri regionali (Qui per seguire la diretta live delle elezioni regionali di gonews.it).
Questa mattina alle 7 le urne si sono aperte (sarà possibile votare fino alle 23, domani dalle 7 alle 15). Alle 12 pubblicato il primo aggiornamento sulle affluenze in Toscana (riportato da Eligendo, sito del Ministero dell'Interno): su 3.922 sezioni, la percentuale di votanti è del 9,95%. Il dato è in calo rispetto alle precedenti elezioni regionali del 2020, quando la percentuale era del 14,66%.
Di seguito il dettaglio sulle affluenze nei Comuni nell'Empolese Valdelsa (provincia di Firenze) e nel Comprensorio del Cuoio (provincia di Pisa).
Elezioni regionali Toscana: AFFLUENZE NELL'EMPOLESE VALDELSA
Alle ore 12 l'affluenza più alta tra gli 11 Comuni dell'Empolese Valdelsa risulta quella di Montelupo Fiorentino, all'11,45%.
Empoli, Ore 12: hanno votato 3862 elettori, pari al 10,69%. Nel 2020, alla precedente tornata elettorale delle Regionali, allo stesso orario aveva votato il 16,09% degli aventi diritto.
Capraia e Limite, Ore 12: Su 6 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Capraia e Limite è del 10,07%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 17,92%
Castelfiorentino, Ore 12: Su 18 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Castelfiorentino è del 9,99%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 14,63%
Cerreto Guidi, Ore 12: Su 10 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Cerreto Guidi è del 8,77%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 14,15%
Certaldo, Ore 12: Su 14 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Certaldo è del 9,20%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 15,39%
Fucecchio, Ore 12: Su 20 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Fucecchio è del 9,24%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 14,65%
Gambassi Terme, Ore 12: Su 4 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Gambassi Terme è dell'8,99%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 14,37%
Montaione, Ore 12: Su 3 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Montaione è del 10,28%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 13,85%
Montelupo Fiorentino, Ore 12: Su 12 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Montelupo Fiorentino è dell'11,45%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 16,37%
Montespertoli, Ore 12: Su 13 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Montespertoli è dell'11,02%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 15,69%
Vinci, Ore 12: Su 15 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Vinci è dell'10,39%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 16,37%
Elezioni regionali Toscana: AFFLUENZE NEL COMPRENSORIO DEL CUOIO
Alle ore 12 tutti i Comuni del Cuoio sono rimasti sotto la soglia del 10% di affluenza.
Castelfranco di Sotto, Ore 12: Su 11 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Castelfranco di Sotto è del 9,33%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 13,48%
Montopoli in Val d'Arno, Ore 12: Su 9 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Montopoli è del 9,05%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 16,71%
San Miniato, Ore 12: Su 26 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di San Miniato è del 9,55%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 15,57%
Santa Croce sull'Arno, Ore 12: Su 12 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Santa Croce è del 9,99%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 15,05%
Santa Maria a Monte, Ore 12: Su 12 sezioni, la percentuale di affluenza nel Comune di Santa Maria a Monte è del 7,34%. Nel 2020 lo stesso dato fu del 12,82%
