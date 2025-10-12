ELEZIONI REGIONALI TOSCANA 2025 - La diretta. Seggi aperti fino alle 15

Elettrici e elettori toscani sono chiamati alle urne: i seggi sono rimasti aperti dalle 7 alle 23 di ieri, oggi, lunedì 13 ottobre si vota dalle 7 alle 15. Lo scrutinio si svolgerà nel pomeriggio. (Il dettaglio: come funzionano le elezioni regionali in Toscana).

C'è attenzione anche alla partecipazione elettorale: alle ultime regionali del 2020 l'affluenza è stata del 62,6% (Il dettaglio: i numeri alle urne e i presidenti dal 1970 al 2020) e nella giornata di ieri l'affluenza si è fermata al 35,7%, in calo di 10 punti rispetto al 2020.

L’eventuale turno di ballottaggio si terrà il 26 ottobre 2025, sempre su doppia giornata di voto, solo se nessun candidato presidente raccoglierà almeno il 40 per cento dei voti validi.

Sono oltre 3 milioni i cittadini chiamati al voto, mentre le sezioni elettorali sono 3922 in tutta la Toscana. Potranno votare per le elezioni Regionali elettrici ed elettor italiani residenti in Toscana o iscritti all'Aire, l'anagrafe dei residenti all'estero.

Chi sono i candidati alla presidenza della Regione Toscana

Qui il dettaglio sui profili del candidati alla presidenza della Regione Toscana.

ELEZIONI TOSCANA, LA DIRETTA

ELEZIONI REGIONALI TOSCANA: AGGIORNAMENTI LIVE





AFFLUENZA

Ore 12: Toscana al 9,95%. Calo rispetto al 2020

(Qui il dettaglio dei Comuni dell'Empolese Valdelsa e del Comprensorio del cuoio)

Toscana. Primo aggiornamento sulle affluenze al voto per le elezioni regionali della Toscana 2025 (riportato da Eligendo, sito del Ministero dell'Interno). Alle 12, su 3.922 sezioni, la percentuale di affluenza in Toscana è del 9,95%. Il dato è in calo rispetto alle precedenti elezioni regionali del 2020, quando la percentuale era del 14,66%. Da sottolineare che nelle stesse giornate di cinque anni fa, il 20 e 21 settembre, in contemporanea alle regionali si votava anche per il referendum costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari.

Guardistallo (PI) e Radicondoli (SI) superano l'affluenza del 2020

Sempre in base all'affluenza delle ore 12, in Toscana gli unici due Comuni che superano lo stesso dato delle elezioni regionali del 2020 sono Guardistallo (provincia di Pisa, affluenza al 14,46%) e Radicondoli (provincia di Siena, affluenza al 14,62%). Tra i capoluoghi di provincia Firenze ha registrato la partecipazione più alta, con il 12,84%, seguita da Pistoia con 12,11%, città in cui è sindaco il candidato Alessandro Tomasi.

Ore 19: affluenza al 28%. Si conferma il calo

Toscana. Nel secondo aggiornamento sulle affluenze (sempre dai dati di Eligendo, sito del Ministero dell'Interno) alle 19 di oggi, domenica 12 ottobre, sono andati a votare il 28,17% degli aventi diritto in Toscana. Questa la percentuale totale, nelle 3.922 sezioni in regione, che si conferma come la precedente in calo rispetto alle elezioni regionali del 2020: cinque anni fa, alla stessa ora, l'affluenza era del 36, 28%.

Quattro comuni superano l'affluenza del 2020. Pistoia capoluogo di provincia con partecipazione più alta

Ci sono nuovi comuni che superano lo stesso dato di cinque anni fa: sono Chiusi della Verna (Arezzo, 37,23%), Roccalbegna (Grosseto, 32,02%), Guardistallo (Pisa, 32,76%), Sarteano (Siena 31,17%).

Pistoia è il capoluogo di provincia con l'affluenza più alta, al 34,08%: seguono Firenze, 32,96% e Prato 31,35%.

Ore 23: affluenza al 35,7%. Calo di 10 punti rispetto al 2020

Toscana. Ultimo dato sulle affluenze per questa prima giornata elettorale. Si potrà votare anche domani, lunedì 13 ottobre, dalle 7 alle 15: in seguito ci saranno gli spogli e, dal tardo pomeriggio, si potranno iniziare a conoscere i risultati e il nome del candidato/a che sarà presidente. L'affluenza definitiva alle 23 di domenica 12 ottobre è del 35,7%, 10 punti percentuali in meno rispetto alla stessa affluenza delle ultime elezioni regionali del 2020 (45,89).

Due comuni che superano l'affluenza del 2020

Solo due comuni, alle 23, hanno superato l'affluenza del 2020: sono Chiusi della Verna (Arezzo 44,31%) e Roccalbegna (Grosseto 39,78%).

Pistoia sfiora il 43% ed è il capoluogo di provincia con affluenza più alta

Pistoia è il capoluogo di provincia con l'affluenza più alta, al 42,98%. Seguono Firenze al 41,13% e Prato al 39,99%.

Affluenze maggiori: Firenze per le province, Sesto Fiorentino per i Comuni

Allargando la lente d'ingrandimento alle province, quella che ha registrato l'affluenza maggiore è la provincia di Firenze al 40,15%. A seguire Prato al 39,62% e la provincia di Pistoia al 37,55%. Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, con il 45,68% risulta il Comune con la più alta affluenza (52,17% nel 2020).

Il dettaglio delle province (e i comuni con l'affluenza più alta)

AREZZO

Ore 12: Su 368 sezioni, la percentuale di affluenza in provincia di Arezzo è dell'8,76%. Alle precedenti elezioni del 2020 lo stesso dato fu del 13,63%. La percentuale più alta è stata registrata nel piccolo comune di Montemignaio, 16,16%, nel capoluogo Arezzo affluenza 9,08%.

Ore 19: provincia affluenza 28,38% (precedente 35,60). Il Comune di Chiusi della Verna ha superato l'affluenza di cinque anni fa con il 37,23%. Il Comune di Arezzo è al 28,16%.

Ore 23: provincia affluenza 36,03% (precedente 45,50). Il Comune di Chiusi della Verna conferma un'affluenza maggiore rispetto a quella di cinque anni fa con il 44,31%. Il Comune di Arezzo è al 35,28%.

FIRENZE

Ore 12: Su 957 sezioni, la percentuale di affluenza in provincia di Firenze è dell'11,48%. Alle precedenti elezioni del 2020 lo stesso dato fu del 16,60% (Qui il dato delle affluenze a Empoli). Solo nel Comune di Firenze su 360 sezioni, la percentuale di affluenza è dell'12,84% (il Comune della provincia con la percentuale più alta). Nel 2020 lo stesso dato fu del 17,58%.

Ore 19: provincia affluenza 31,66% (precedente 39,74). Il Comune di Firenze è al 32,96%, ma cede il posto al dato più alto al Comune di Sesto Fiorentino che registra un'affluenza del 35,93%.

Ore 23: provincia affluenza 40,15% (precedente 49,96). Sesto Fiorentino è il Comune che ha registrato l'affluenza più alta, al 45,68%, non solo nella provincia ma anche in Toscana. Il Comune di Firenze è al 41,13%.

GROSSETO

Ore 12: Su 257 sezioni, la percentuale di affluenza in provincia di Grosseto è del 9,96%. Alle precedenti elezioni del 2020 lo stesso dato fu del 14,41%. La percentuale più alta è stata registrata nel comune di Monterotondo Marittimo, 11,24%, nel capoluogo Grosseto affluenza 10,96%.

Ore 19: provincia affluenza 26,16% (precedente 33,68). Il Comune di Roccalbegna ha superato l'affluenza di cinque anni fa con il 32,02%. Il Comune di Grosseto è al 28,17%.

Ore 23: provincia affluenza 32,14% (precedente 41,87). Il Comune di Roccalbegna, con il 39,78%, supera l'affluenza del 2020, Grosseto si ferma a 34,91%.

LIVORNO

Ore 12: Su 368 sezioni, la percentuale di affluenza in provincia di Livorno è del 9,62%. Alle precedenti elezioni del 2020 lo stesso dato fu del 14,58%. La percentuale più alta è stata registrata nel Comune di Piombino, 10,96%, nel capoluogo Livorno affluenza 10,08%.

Ore 19: provincia affluenza 24,95% (precedente 32,87). La percentuale più alta resta al Comune di Piombino con il 28,39%. Livorno è al 25,55%.

Ore 23: provincia affluenza 30,87% (precedente 40,95). È sempre il Comune di Piombino ad aggiudicarsi il dato più alto, 33,31%, Livorno 31,80%.

LUCCA

Ore 12: Su 456 sezioni, la percentuale di affluenza in provincia di Lucca è dell'8,09%. Alle precedenti elezioni del 2020 lo stesso dato fu del 12,39%. La percentuale più alta è stata registrata nel comune di Castiglione di Garfagnana, 12,94%, nel capoluogo Lucca affluenza 8,05%.

Ore 19: provincia affluenza 23,34% (precedente 32,97). Il Comune con la percentuale più alta resta Castiglione di Garfagnana al 33,93%, Lucca è al 23,27%.

Ore 23: provincia affluenza 29,41% (precedente 41,34). Castiglione di Garfagnana rimane il Comune della provincia con l'affluenza più alta, ma resta indietro di circa cinque punti rispetto al 2020, con una partecipazione finale del 43,85%. Lucca è al 29,65%.

MASSA-CARRARA

Ore 12: Su 259 sezioni, la percentuale di affluenza in provincia di Massa-Carrara è del 7,86%. Alle precedenti elezioni del 2020 lo stesso dato fu del 12,22%. La percentuale più alta è stata registrata nel comune di Pontremoli, 9,67%, a Massa e Carrara rispettivamente affluenza 8,20% e 7,45%.

Ore 19: provincia affluenza 22,91% (precedente 30,98). Il Comune con l'affluenza più alta è Filattiera, 29,06%, Massa e Carrara sono rispettivamente a 23,23% e 21,49%.

Ore 23: provincia affluenza 28,80% (precedente 39,33). A Filattiera l'affluenza più alta, 36,18%, Massa e Carrara sono rispettivamente a 29,61% e 26,72%.

PISA

Ore 12: Su 413 sezioni, la percentuale di affluenza in provincia di Pisa è del 10.07%. Alle precedenti elezioni del 2020 lo stesso dato fu del 15,27%. La percentuale più alta è stata registrata nel Comune di Guardistallo, 14,46%, dato che supera quello del 2020 (14,02). Nel capoluogo Pisa affluenza 11,30%.

Ore 19: provincia affluenza 28,76% (precedente 37,77). Guardistallo supera ancora l'affluenza di cinque anni fa con il 32,76%, il Comune di Pisa è al 30,17%.

Ore 23: provincia affluenza 37,42% (precedente 48,65). Nessun Comune stavolta supera l'affluenza del 2020: la più alta è registrata a Pomarance, con il 42,54%, il Comune di Pisa è al 38,47%.

PISTOIA

Ore 12: Su 306 sezioni, la percentuale di affluenza in provincia di Pistoia è del 10,74%. Alle precedenti elezioni del 2020 lo stesso dato fu del 13,90%. La percentuale più alta è stata registrata proprio nel Comune di Pistoia, 12,11% (città del candidato Alessandro Tomasi, dove è sindaco).

Ore 19: provincia affluenza 29,95% (precedente 35,77). Il capoluogo si conferma la città della provincia con l'affluenza più alta: il Comune di Pistoia è al 34,08%.

Ore 23: provincia affluenza 37,55% (precedente 45,75). Il Comune di Pistoia, anche all'ultima rilevazione della giornata, ha l'affluenza maggiore: è del 42,98%.

PRATO

Ore 12: Su 242 sezioni, la percentuale di affluenza in provincia di Prato è del 10,65%. Alle precedenti elezioni del 2020 lo stesso dato fu del 15,61%. La percentuale più alta è stata registrata nel Comune di Poggio a Caiano, 11,55%. Nel capoluogo Prato affluenza 10,87%.

Ore 19: provincia affluenza 30,96% (precedente 39,69). Poggio a Caiano ancora il Comune con l'affluenza più alta, 33,21%, Prato al 31,35%.

Ore 23: provincia affluenza 39,62% (precedente 49,79). Poggio a Caiano il Comune con l'affluenza più alta, 42,01%, Prato si ferma al 39,99%.

SIENA

Ore 12: Su 296 sezioni, la percentuale di affluenza in provincia di Siena è del 9,36%. Alle precedenti elezioni del 2020 lo stesso dato fu del 13,98%. La percentuale più alta è stata registrata nel Comune di Radicondoli, 14,62%, dato che supera quello del 2020 (13,36). Nel capoluogo Siena affluenza 10,66%.

Ore 19: provincia affluenza 28,02% (precedente 36,22). Stavolta è il Comune di Sarteano a superare l'affluenza di cinque anni fa, con il 31,17%: Radicondoli ci va di nuovo vicino, ma rimane due punti percentuali al di sotto con il 36,04%. Siena al 29,92%.

Ore 23: provincia affluenza 36,40% (precedente 46,53). Radicondoli è il Comune della provincia con l'affluenza più alta, al 44,46%, ma rispetto a prima nessuno supera il dato del 2020. A Siena 38,78%.

