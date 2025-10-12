ELEZIONI REGIONALI TOSCANA 2025 - La diretta

Attualità Toscana
elezioni regionali toscana

Elettrici e elettori toscani sono chiamati alle urne: oggi, domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15, si vota per presidente e consiglieri regionali. Lo scrutinio si svolgerà nel pomeriggio del lunedì. (Il dettaglio: come funzionano le elezioni regionali in Toscana). C'è attenzione anche alla partecipazione elettorale: alle ultime regionali del 2020 l'affluenza è stata del 62,6% (Il dettaglio: i numeri alle urne e i presidenti dal 1970 al 2020).

L’eventuale turno di ballottaggio si terrà il 26 ottobre 2025, sempre su doppia giornata di voto. Il ballottaggio alle regionali, previsto in Toscana, è possibile a due settimane dal voto: l’eventualità si concretizzerà solo se nessun candidato presidente raccoglierà almeno il 40 per cento dei voti validi. Al ballottaggio si presentano i due candidati più votati.

Sono oltre 3 milioni i cittadini chiamati al voto, mentre le sezioni elettorali sono 3922 in tutta la Toscana. Potranno votare per le elezioni Regionali elettrici ed elettor italiani residenti in Toscana o iscritti all'Aire, l'anagrafe dei residenti all'estero.

Chi sono i candidati alla presidenza della Regione Toscana

Qui il dettaglio sui profili del candidati alla presidenza della Regione Toscana.

ELEZIONI TOSCANA, LA DIRETTA

Le affluenze

L'aggiornamento delle affluenze dalle province della Toscana.

ELEZIONI REGIONALI TOSCANA: AGGIORNAMENTI LIVE


