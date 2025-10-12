Elezioni regionali Toscana 2025, a Empoli alle 12 affluenza al 10,69%

Alle 7 di stamani, domenica 12 ottobre 2025, hanno avuto inizio le operazioni di voto nei 42 seggi presenti sul territorio comunale di Empoli relative alle elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Toscana, che si stanno svolgendo nella giornata di oggi e continueranno domani. (Qui per seguire la diretta live delle elezioni regionali di gonews.it).

Alle 12 di oggi hanno votato 3862 elettori, pari al 10,69%. Nel 2020, alla precedente tornata elettorale delle Regionali, allo stesso orario aveva votato il 16,09% degli aventi diritto. L'affluenza risulta in calo, così come in tutta la Regione che ha registrato la percentuale di 9,95 (3.908 sezioni su 3.922): lo stesso dato nel 2020 era del 14,67%.

A Empoli sono chiamati alle urne 36.131 cittadini.

INFO UTILI - L'ufficio elettorale è aperto nell'orario delle consultazioni: domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre 2025 dalle 7 alle 15.

In piazza del Popolo, 33, il personale dell’Urp sarà presente per rilascio carta d’identità: domenica 12 ottobre dalle 19 alle 22; mentre lunedì 13 ottobre, in via Giuseppe del Papa, 41, dalle 8 alle 13.30.