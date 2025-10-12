Empoli esulta, l'Use Computer Gross vince 77-53 contro Don Bosco Torino

Vince e diverte l’Use Computer Gross. Delle prime tre partite di questo inizio di stagione quella col Don Bosco Torino è sicuramente la più piacevole e non solo per i 24 punti di distacco (77-53 il finale), ma per come la squadra gioca e, soprattutto, per come difende. Doppia anche tripla mandata dietro, specie quando nel finale c’è da chiuderla ed i biancorossi concedono appena due punti in otto minuti ad una squadra fisica e talentuosa. Quando non le prendi, poi, in qualche modo le dai, specie se hai gente come Sakellariou, Paluzzi o Ciano che trovano con regolarità la via del canestro. Per un gruppo giovane come quello biancorosso, queste sono le serate perfette, quelle che danno una bella botta di morale.

Paluzzi è tarantolato. Come alza la mano, specie oltre l’arco, è solo rete ed i suoi 13 punti nella prima frazione sono quelli che mettono in carburazione la squadra. Cipriani non sarà appariscente ma difende come un ossesso (per lui anche dieci rimbalzi) ed al 10’ siamo 25-19. La prima metà della seconda frazione è di studio con le due squadre che si punzecchiano senza però mai farsi male. Entra in partita Rosselli con la tripla del 36-33 ma, soprattutto, si scalda il pala Sammontana grazie a Sakellariou che prima mette una tripla fuori dai giochi e poi completa una transizione con la sua mano felpata: 42-34, tutti in piedi e minuto piemontese. A metà si va sul 42-34 e, dopo uno 0-4 iniziale, Ciano apre un parziale di 10-0 con i tiri pesanti di Rosselli e Cipriani dopo una bella circolazione di palla (49-38). Ed è ancora il giovane livornese, con quattro punti consecutivi, a firmare il 56-39. Dopo il passaggio al 30’ sul 58-44 è tutto pronto per i fuochi di artificio finali. La giovanissima Use Computer Gross gestisce da veterana il parziale decisivo. Dietro concede zero (come detto due punti in otto minuti) e davanti trova canestri con il solito Ciano, con un Soviero in crescendo e col giovane Marini. Finisce 77-53, tutto decisamente bello.

77-53

USE COMPUTER GROSS

Ciano 16, Ramazzotti, Sesoldi ne, Rosselli 6, Cipriani 3, Sakellariou 11, De Leone 7, Marini 5, Tosti 7, Soviero 9, Paluzzi 13, Regini. All. Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)

DON BOSCO CROCETTA TORINO

Coti, Andreutti 2, Hida 7, Lachello 4, Minnucci 8, Cellino 3, Rosso 2, Trigiani 3, Braga 7, Cian 5, Villar 8, Okoro 4. All. Maino (ass. Musso)

Arbitri: Posarelli di Grosseto e Pampaloni di Terranuova Bracciolini

Parziali: 25-19, 42-34 (17-15), 58-44 (16-10), 77-53 (19-9)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

