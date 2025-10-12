Il Gialloblu Castelfiorentino cade al PalaBetti 64-83 contro il Chianti

Un ultimo quarto da dimenticare condanna il Gialloblu Castelfiorentino nella prima giornata del campionato di Divisione Regionale 2. Con un parziale di 10-23 nella frazione finale, il Chianti Basket espugna il PalaBetti 64-83 e costringe il giovane Gialloblu di Renato Gasperoni ad iniziare il suo cammino tutto in salita.

A decidere una sfida rimasta apertissima fino al 30′, è infatti la volata finale, quando gli ospiti eludono completamente la difesa castellana e allungano definitivamente. Il tutto dopo tre primi quarti scivolati via sul punto a punto, con Cetti e compagni che, spinti da Di Camillo, Damiani e Tavarez in fase offensiva, tengono il passo dei senesi fino al 54-60 su cui suona la terza sirena. Preludio, purtroppo, alla debacle finale.

Prossimo impegno martedì 21 ottobre alle 21:30 sul parquet della Fides Montevarchi.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – CHIANTI BASKET 64-83

Tabellino: Tavarez 12, Bartolini 2, Talluri 5, Di Camillo 18, Damiani 16, Cetti 3, Fabrizzi 5, Filippini 3, Ciampolini, Parilla, Bici, Mignaini ne. All. Gasperoni. Ass. Cicilano.

Parziali: 19-20, 33-39 (14-19), 54-60 (21-21), 64-83 (10-23)

Arbitri: Filipovic di Siena, Agnorelli di Poggibonsi.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

