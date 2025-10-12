Il messaggio di pace dei piccoli calciatori del Tuttocuoio: "Dal cielo non bombe ma solo palloni"

Lo striscione oggi in campo in occasione della prima partita di campionato

"Dal cielo non bombe ma solo palloni". Questa la scritta sullo striscione, accompagnata da un cuore con i colori della società e tante piccole impronte di mani, che i piccoli calciatori del Tuttocuoio hanno portato oggi in campo al debutto del campionato delle categorie Pulcini e Primi calci.

Un inizio con un "messaggio di pace", viene spiegato in una segnalazione che riporta il gesto della squadra dell'Ac Tuttocuoio in sfida oggi, domenica 12 ottobre, con Asd Città di Montopoli all'impianto sportivo Leporaia di Ponte a Egola, nel comune di San Miniato. "Questo gesto - viene aggiunto - identifica la volontà di ripudiare la guerra e ogni forma di violenza e promuovere l'amore e la fratellanza nello sport come nella vita". A corredo dell'iniziativa anche una maglia dedicata: "Tuttocuoio for Peace".

