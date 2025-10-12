Incendio nella notte all'ippodromo le Mulina, un edificio in fiamme

Incendio questa notte in un edificio all'ippodromo le Mulina, in viale del Pegaso a Firenze. Sul posto, poco dopo le 2, sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze, di Firenze-ovest e di Calenzano con squadre, due autobotti e un'autoscala.
Giunti sul posto hanno effettuato lo spegnimento dell'incendio divampato nell'edificio di due piani, entrambi interessati dalle fiamme. Nessuna persona è rimasta coinvolta.
