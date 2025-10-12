Regionali: l'affluenza cala, ma lui a 102 anni va al seggio per votare

Nell'Empolese Valdelsa alle ore 19 l'affluenza alle Regionali 2025 era inferiore dal 7 al 10% rispetto al 2020. Un dato per certi versi allarmante, che rende ancora più straordinario il gesto di Ivan Gozzi, residente nella frazione di Bassa a Cerreto Guidi.

L'uomo lo scorso 16 luglio ha compiuto 102 anni, nonostante l'età si è però recato al seggio per fare il suo dovere di cittadino ed esprimere il suo voto. Gozzi si è anche fatto scattare una foto con la scheda elettorale in mano.

Uno scatto che per certo versi mostra un'Italia ce non c0'è più, fiera di esprimere a tutti i costi un voto di libertà e una scelta, qualunque essa sia.