Sette denunce nell'ultima settimana in provincia di Pisa, 4 per guida sotto effetto di stupefacenti

Nell'ultima settimana i carabinieri del Comando provinciale di Pisa hanno denunciato sette persone, per guida in stato di alterazione o violazione delle misure di prevenzione. In particolare quattro persone, fermate durante in controlli sulle strade della provincia, si sono rifiutate di sottoporsi agli accertamenti sanitari per la verifica dell'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Tra queste una donna e un giovane, fermati rispettivamente a Vecchiano e San Miniato, che nonostante mostrassero sintomi dell'assunzione di stupefacenti, hanno rifiutato gli accertamenti di rito. Il conducente controllato nel Cuoio è stato inoltre trovato in possesso di una piccola quantità di hashish. A Pisa due persone alla guida sono risultate positive al "drugtest", rifiutandosi di sottoporsi ai test successivi. Per tutti i conducenti coinvolti in questi episodi, oltre alla denuncia è scattato il ritiro della patente di guida e i veicoli sono stati affidati a persone di fiducia.

Durante i controlli i carabinieri hanno inoltre accertato diverse violazioni a misure cautelari e di prevenzione: a Pisa un 32enne è stato denunciato per la reiterazione dell'inosservanza del Daspo Urbano, in quanto controllato in una zona del comune in cui gli era vietato l'accesso. Sempre a Pisa un uomo di 30 anni è stato denunciato per l'inosservanza del Divieto di Ritorno nel Comune, a cui era sottoposto. Infine un cittadino straniero di 47 anni è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere dopo essere stato fermato alla guida di un'auto e trovato in possesso di una spranga di ferro, un martello, un coltello a serramanico e un taglierino. Il tutto è stato sequestrato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Notizie correlate