Si spaccia avvocato, poi si finge donna per truffare un'anziana: denunciato a Pietrasanta

I carabinieri di Pietrasanta hanno identificato l'autore di una truffa ai danni di un'anziana di 92 anni, avvenuta nel mese di settembre. La donna era stata raggirata da un falso avvocato che, con il pretesto di un grave incidente attribuito al figlio, si era fatto consegnare monili in oro e oggetti preziosi per un valore stimato di circa 10mila euro.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori la vittima poco prima aveva ricevuto una telefonata da un uomo, che si era appunto spacciato per avvocato. Quest'ultimo le aveva prospettato gravi conseguenze penali per il figlio, qualora non fosse stato versato un "risarcimento immediato". Poco dopo una persona si è presentata alla porta dell'anziana, ritirando i gioielli. Dalle indagini è emerso che ad arrivare sotto casa della vittima sarebbe stato lo stesso finto avvocato, ma vestito da donna. Tramite l'analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona e una serie di riscontri investigativi, i militari sono riusciti a risalire all'identità del truffatore, un uomo già noto per reati analoghi che è stato denunciato per truffa aggravata.

Dopo la telefonata, si sarebbe infatti spacciato per una donna arrivando in taxi fino a casa dell'anziana e ritirando i gioielli. Dopo l'episodio, i carabinieri ancora una volta invitano la cittadinanza a stare in guardia e in particolare le persone anziane a prestare massima attenzione, segnalando immediatamente alle forze dell'ordine qualsiasi episodio sospetto. "Nessun appartenente alla Forze di Polizia, avvocato o pubblico ufficiale - sottolineano gli investigatori - chiederà mai denaro in contanti per evitare conseguenze penali".

