Tenta di togliersi la vita dal ponte di Calignaia: salvata dai carabinieri

Una donna che minacciava di togliersi la vita è stata salvata questa mattina dall'intervento dei carabinieri di Livorno e Ardenza. L'allarme è scattato all'alba da alcuni passanti al 112: i militari, giunti sul posto con estrema rapidità, si sono trovati di fronte la donna in forte stato di agitazione, che aveva oltrepassato la protezione del ponte di Calignaia, alto 12 metri.

A quel punto un carabiniere ha cercato di entrare in empatia conquistando gradualmente la sua fiducia, mentre un collega le ha tenuto una mano attraverso la rete. Come spiegato dall'Arma, con la massima calma e professionalità i militari sono riusciti progressivamente a farla desistere dall'estremo gesto fino a metterla in sicurezza. Al termine della delicata operazione la donna è stata affidata ai soccorritori del 118 intervenuti sul posto che, dopo le prime verifiche mediche sulle sue condizioni, l'hanno trasportata in pronto soccorso per accertamenti sanitari più approfonditi.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (02 2327 2327, telefonoamico.it).

