Terzo successo di fila per l'Abc Solettificio Manetti: finisce 90-79 contro Sansepolcro

Con una prestazione sopra le righe in fase offensiva, l’Abc Solettificio Manetti prosegue la sua corsa ai danni dei Dukes Sansepolcro: 90-79 il finale al PalaBetti che mette il sigillo sulla terza giornata. Nel turno che vede costretto ai box Lorenzo Torrigiani, i gialloblu trovano una serata stellare al tiro (45% da tre, 54% da due), con Corbinelli a guidare la sinfonia castellana grazie ai 26 punti messi a segno. La chiave di volta della gara, però, arriva quando Cantini e compagni decidono di alzare l’intensità in fase difensiva. Dopo i 26 punti subiti nella sola seconda frazione, i gialloblu alzano le barricate al rientro dagli spogliatoi: ne emerge un parziale di 27-9 che, di fatto, decide la sfida.

“Sansepolcro era un altro test importante da approcciare con la massima concentrazione, una squadra composta da giocatori esperti e con giovani interessanti – commenta coach Paludi -. Non era facile, siamo stati bravi nel terzo e quarto tempo a difendere forte, di squadra, e questo ci ha permesso di prendere un vantaggio importante. C’è ancora molto da lavorare per trovare continuità durante i quaranta minuti, ma siamo contenti per la vittoria. Avanti cosi”.

E adesso testa alla prossima: sabato 18 ottobre alle 21:15 in campo a Certaldo per il derby della Valdelsa.

LA CRONACA

Partenza sprint per Sansepolcro, con Radchenko e Hassan a guidare l’attacco ospite per il 7-12 che costringe coach Paludi al primo time out del match. Il gioco a due tra Mancini e Cantini vale il -1, poi ci pensa Lazzeri, in arresto e tiro dalla media distanza, a siglare il sorpasso castellano dopo sette giri di cronometro (17-16). Corbinelli dall’arco arriva a sigillare un parziale di 13-0, finchè Cantini dalla lunetta manda tutti al primo riposo sul 24-16.

Landi apre le danze nella seconda frazione, seguito da cinque punti di Corbinelli che provano ad allungare, ma la tripla di Hassan tiene gli ospiti a stretto contatto (31-26 al 14′). Nonostante qualche disattenzione difensiva di troppo, i gialloblu riescono a difendere due-tre possessi di vantaggio, finché sette punti in rapida successione di Berni portano il divario in doppia cifra: 43-33 al 18′. Ma proprio quando serve azzannare la sfida, l’Abc molla la presa in difesa e i Dukes ringraziano: spinti da Zacchigna, gli ospiti piazzano un contro break di 0-9 per il 43-42 all’intervallo.

Due assist di Landi a servire Cantini ristabiliscono il controllo gialloblu all’inizio della ripresa, seguiti dal movimento di Mancini sotto le plance e dalla tripla di Corbinelli che sul 54-45 prova a dare il via alla fuga. L’Abc stringe le maglie in difesa e alza l’attenzione a rimbalzo: l’aggressività nelle retrovie è la chiave di volta che spalanca le porte alle triple di Corbinelli, Landi e Pedicone per scavare il solco: 65-46 al 27′. Spillantini batte un colpo per gli ospiti, ma Landi risponde puntuale dall’arco per il 68-48, che diventa 70-51 alla terza sirena.

Così nell’ultimo quarto, nonostante i tentativi dei Dukes di riaprie i giochi, l’Abc amministra il vantaggio, con la tripla del classe 2007 Cosimo Ticciati che arriva a mettere la ciliegina sulla torta gialloblu.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – DUKES SANSEPOLCRO 90-79

Abc Solettificio Manetti: Garbetti ne, Lazzeri 11, Ticciati 3, Corbinelli 26, Talluri, Berni 17, Marchetti ne, Cicilano, Landi 8, Cantini 12, Mancini 8, Pedicone 5. All. Paludi. Ass. Calvani, Chiarugi.

Dukes Sansepolcro: De Angelis 11, Spillantini 9, Radchenko 10, Bazani 6, Meshvildishvili ne, Menichetti 5, Hassan 16, Della Mora ne, Terrosi 7, Zacchigna 15. All. Bini. Ass. Pennacchini, Cestelli.

Parziali: 24-16, 43-42 (19-26), 70-51 (27-9), 90-79 (20-28)

Arbitri: Barbanti di Livorno, Putaggio di Firenze.

