'Musica perseguitata': a Sovigliana un festival dedicato a Castelnuovo-Tedesco e al Novecento italiano

A 130 anni dalla nascita di Mario Castelnuovo-Tedesco, nelle terre che hanno incorniciato “gli anni più lieti della sua vita”, il Centro di Formazione e Cultura Musicale intende omaggiare il grande compositore, attraverso la realizzazione del festival MUSICA PERSEGUITATA: Castelnuovo-Tedesco e la musica italiana nel nuovo mondo.

La stagione è concepita come un percorso che si dispiega attraverso esecuzioni ed improvvisazioni su composizioni di Mario Castelnuovo-Tedesco e che troverà la sua conclusione nella pubblicazione discografica a cura di Ema Vinci. “Il filorosso che lega i programmi”, ci spiega la pianista Elisa Racioppi (Direttrice Artistica del festival) “ è la presenza di brani tra i più significativi della produzione del Maestro e di brani che si caratterizzano per l’appartenenza ad un Novecento “altro” rispetto a quello delle avanguardie, trasformando dunque il festival in una vetrina del repertorio italiano del Novecento.

L’omaggio a Castelnuovo-Tedesco, di origine ebrea e costretto ad emigrare negli Stati Uniti nel 1939, risulta essere ancor più rilevante se contestualizzato nell’anno 2025, ricorrenza del 60° dalla Liberazione la quale diviene anche metafora della Liberazione culturale, e quindi anche Liberazione della cultura musicale, finalmente libera di esprimersi dopo anni di oppressione e oscurantismo del regime nazi-fascista”.

Protagonisti della stagione concertistica sono giovani artisti under 35, grandi talenti del territorio, ma già con una carriera nazionale e internazionale alle spalle. Il festival, inaugurato a Settembre, ha luogo nella sede del CFCM, in Via Don Ezio Canovai 4, Sovigliana (Vinci-Firenze). Dopo le straordinarie interpretazioni dei pianisti Elisa Racioppi e Alessandro Lanzoni, il festival proseguirà Domenica 19 Ottobre alle ore 18 con il Duo Inglese-Castini composto da Giovanni Inglese al violoncello, e Elena Maria Gaia Castini all’ arpa che ci proporranno una formazione inusuale ma capace di realizzare sonorità sorprendenti. Ascolteremo originali versioni di musiche conosciute e rarità ingiustamente dimenticate.

Il quarto appuntamento previsto per Sabato 25 Ottobre alle ore 18:00 vedrà sul palco il Duo Filippini- Bianchi con Anastasia Filippini al

violino e Lorenzo Banchi al pianoforte con un programma dedicato a compositori poco eseguiti di grande rilevanza artistica.

Si invita tutta la cittadinanza a partecipare, ingresso libero. Con il sostegno di SIAE e del MiC nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

