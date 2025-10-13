A Empoli l'evento 'SOS GAZA' con Daniele Campani, il batterista dei Nomadi

Sabato 15 novembre un evento speciale, ospitato dal Circolo Arci Pozzale, per parlare di Palestina e supportare la popolazione di Gaza stravolta da due anni di genocidio.

Dibattito, letture, cucina e un concerto con gli ALMA VINTAGE e DANIELE CAMPANI, batterista dei Nomadi dal 1993 al 2023. L'appuntamento è organizzato da Circolo Arci Pozzale, Cgil Empolese Valdelsa, CGIL Toscana, Anpi Empoli, Arci Empolese Valdelsa, Pubbliche Assistenze Empoli, Empoli Per la Pace e la band Alma Vintage.

 

La Palestina e il suo popolo sono al centro di questa importante iniziativa che tiene insieme arte, cultura, cucina, musica e solidarietà nel segno della giustizia, del diritto, dell'umanità. Un intero pomeriggio che andrà avanti con una cena e culminerà con un concerto d'eccezione.

 

L'evento SOS GAZA, TRA MUSICA E PAROLE inizierà, infatti, alle 18 con un dibattito nel quale interverranno rappresentanti delle associazioni coinvolte nell'organizzazione e porteranno testimonianze Daniele Campani e alcune famiglie gazawi rifugiate nel territorio empolese.

 

A seguire Mediterraneo Condiviso, una cena informale con assaggi e piatti della tradizione palestinese e della cucina italiana. Per partecipare alla cena è necessaria la prenotazione, da effettuare obbligatoriamente entro mercoledì 12 novembre al numero 0571 924879. Il costo della cena sarà di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino a undici anni.

A seguire letture a cura dell'attrice Anna Di Maggio e concerto degli Alma Vintage, con Daniele Campani alla batteria.

 

Il Circolo Arci Pozzale, che ospiterà l'evento, si trova in via Sottopoggio per San Donato 23, a Empoli. La prenotazione è obbligatoria ed è possibile prenotare chiamando il numero 0571 924879.

Fonte: ARCI COMITATO TERRITORIALE EMPOLESE VALDELSA APS

