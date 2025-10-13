Aggredisce e tenta di strangolare la moglie, poi le ruba il cellulare: arrestato

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale nel quartiere Gavinana a Firenze.

L’intervento è scattato dopo la richiesta di aiuto di una donna che ha denunciato di essere stata aggredita e quasi strangolata dal coniuge, che le aveva anche sottratto il telefono. Al ritorno in casa, l’uomo ha mantenuto un atteggiamento violento anche davanti ai militari, che sarebbero stati spintonati e minacciati.

La vittima è stata medicata all’ospedale Santa Maria Nuova, con 21 giorni di prognosi, mentre l’arrestato è stato condotto nel carcere di Sollicciano. Secondo gli accertamenti, le violenze andavano avanti da tempo.

