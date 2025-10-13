Al Teatro Pacini Chiara Francini e Alessandro Federico in 'Coppia aperta quasi spalancata'

Apre la stagione sabato 18 ottobre alle 21:30 , Chiara Francini, volto noto del piccolo e grande schermo, che in compagnia di Alessandro Federico va in scena COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA di Dario Fo e Franca Rame, regia Alessandro Tedeschi.

Tutto pronto per la dodicesima stagione di prosa, SIPARIO BLU, tradizione e innovazione, organizzata dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno del Comune di Fucecchio, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura, della Città Metropolitana di Firenze, della Fondazione CR Firenze e di Unicoop Firenze.

Lo spettacolo, che è già sold out, va in scena proprio nell’anno delle celebrazioni per i 100 anni di Dario Fo. Questa commedia rappresenta uno degli spettacoli più popolari degli anni ottanta in Italia,

è una favola tragicomica che racconta cosa vuol dire stare in coppia. Fo e Rame descrivono in modo perfetto con toni ironici, ma anche drammatici raccontando le differenze tra psicologia maschile e femminile.

Ironica quanto basta e sensuale quando vuole, Chiara Francini è un’artista eclettica, un vulcano di carisma e vitalità, con importanti ruoli sul piccolo e grande schermo, conduzioni al fianco di pilastri della tv come Pippo Baudo e un esordio letterario con 45.000 copie vendute e 8 ristampe.

Qui si mette alla prova con un testo importante, che celebra il ruolo della donna all’interno della coppia. L’energica Antonia incarna l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite e racconta con ironia la loro “sopravvivenza” tra le mura domestiche. Pur di continuare a stare vicino al marito, la protagonista decide di accettare l’impensabile. Così tra dialoghi e monologhi brillanti si snodano gli episodi più assurdi. Soltanto quando nel cuore di Antonia si insidia un nuovo uomo, giovane e intelligente, il marito sembra accorgersi dell’esistenza della moglie, del suo essere donna, del suo disperato bisogno di essere amata e considerata.

Il secondo appuntamento sarà venerdì 21 novembre alle ore 21:30 Valerio Aprea, in LAPOCALISSE, porta in scena una serie di monologhi scritti per lui da Marco Dambrosio, in arte Makkox in un assolo iperbolico attorno al concetto di cambiamento, necessario ad affrontare il buio che ci minaccia laddove comicità e assurdo divengono strumenti affilati per affrontare e provare a scongiurare il grande spauracchio dell’apocalisse. Dall'incontro tra l'attore e il disegnatore all'interno di Propaganda live su la7 nasce questo spettacolo che inserisce alcuni dei monologhi più significativi di quell'esperienza all'interno di un discorso più ampio fatto direttamente al pubblico coinvolto a più riprese in quello che si può definire un assolo a metà tra il recital e la stand-up.

Fino a marzo 2026, il Teatro di Fucecchio ospiterà una stagione di altissima qualità, con grandi artisti, con una varietà di proposte in grado di dialogare con una pluralità di pubblici.

Saliranno sul palco attori di primissimo piano: Chiara Francini, Valerio Aprea, Ascanio Celestini, Andrea Pennacchi, Elio.

L’offerta vivace e viale conferma il Pacini come uno spazio propulsore di cultura.

Tutto il programma su www.nuovoteatropacini.

PROGRAMMA (spettacoli ore 21:30)

18 ottobre 2025

CHIARA FRANCINI

COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA

21 novembre 2025

Valerio Aprea

LAPOCALISSE

5 dicembre 2025

Ascanio Celestini

IL PICCOLO PAESE

15 gennaio 2026

Andrea Pennacchi

UNA PICCOLA ODISSEA

27 febbraio 2026

Emanuele Aldrovandi

COME DIVENTARE RICCHIE E FAMOSI DA UN MONENTO ALL’ALTRO

28 marzo 2026

ELIO*

LA RIVALUTAZIONE DELLA TRISTEZZA

INGRESSI

(Eccetto LA RIVALUTAZIONE DELLA TRISTEZZA):

Biglietti settore 1

intero 22 € | ridotto 20 €

Biglietti settore 2

intero 18 €| ridotto 16 €

Biglietto LA RIVALUTAZIONE DELLA TRISTEZZA

intero 35 €| ridotto 32 €

riduzioni Under 25, over 65, soci Unicoop Firenze

BIGLIETTERIA

IN VENDITA ONLINE SU https://www.webtic.it

BIGLIETTERIA

LUNEDÌ dalle 17:30 alle 20:00

– MARTEDÌ dalle 17:30 alle 20:00

– MERCOLEDÌ dalle 9:00 alle 12:00 e negli orari di

apertura del cinema

– VENERDÌ dalle 17:30 fino all’orario di chiusura del cinema

– SABATO negli orari di apertura del cinema

– DOMENICA negli orari di apertura del cinema

