Tomasi fa gli auguri a Giani: "Sfida difficilissima ma ci abbiamo messo il cuore"

"Un grande in bocca al lupo al presidente Eugenio Giani". Così Alessandro Tomasi durante una conferenza stampa, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana, principale sfidante del governatore uscente riconfermato. Mancano poco più di mille sezioni (su 3.922) e in Toscana Giani (Pd, la lista Eugenio Giani presidente Casa Riformista, Movimento 5 Stelle e Avs) al momento è al 53,87%, Tomasi (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, lista civica È Ora e Noi Moderati) al 41,01 e Antonella Bundu, di Toscana Rossa, 5,13%.

"Sapevamo che era una sfida difficilissima ma ci abbiamo messo il cuore, abbiamo generato entusiasmo e ci sono tanti punti da cui ripartire e costruire". Tomasi ha inoltre aggiunto che la volontà è portare in Regione "le battaglie della campagna elettorale", dallo sviluppo economico al tema di trattenere i giovani sul territorio, "non ci arrenderemo finché questi temi non saranno entrati nell'agenda politica". Tomasi ha inoltre annunciato l'intenzione di lasciare la carica di sindaco di Pistoia per entrare in Consiglio regionale, alla guida del centrodestra all'opposizione, e di parlarne con gli alleati. Ha inoltre sottolineato che "la strada più semplice era quella di rimanere sindaco fino al 2027 e pretendere magari qualche listino bloccato. Ma non è il mio modo di fare, non è la mia vita politica: lo devo alla mia comunità, lo devo alla mia storia e ci abbiamo provato". Poi ha ha concluso "rifarei tutto quello che ho fatto".

Giani, alla conferenza stampa nel suo comitato elettorale, ha riferito di una telefonata ricevuta da Tomasi: "Con correttezza mi ha chiamato. Mi ha fatto gli auguri di buon lavoro e io gli ho detto che lavoreremo insieme nell'interesse dei cittadini toscani".

Notizie correlate