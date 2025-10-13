Tomasi fa gli auguri a Giani: "Sfida difficilissima ma ci abbiamo messo il cuore"

Politica e Opinioni
Condividi su:
Leggi su mobile
Alessandro Tomasi durante il voto per le elezioni regionali 2025

Il candidato del centrodestra ha annunciato l'intenzione di lasciare la carica di sindaco di Pistoia per entrare in Consiglio regionale

"Un grande in bocca al lupo al presidente Eugenio Giani". Così Alessandro Tomasi durante una conferenza stampa, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana, principale sfidante del governatore uscente riconfermato. Mancano poco più di mille sezioni (su 3.922) e in Toscana Giani (Pd, la lista Eugenio Giani presidente Casa Riformista, Movimento 5 Stelle e Avs) al momento è al 53,87%, Tomasi (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, lista civica È Ora e Noi Moderati) al 41,01 e Antonella Bundu, di Toscana Rossa, 5,13%.

"Sapevamo che era una sfida difficilissima ma ci abbiamo messo il cuore, abbiamo generato entusiasmo e ci sono tanti punti da cui ripartire e costruire". Tomasi ha inoltre aggiunto che la volontà è portare in Regione "le battaglie della campagna elettorale", dallo sviluppo economico al tema di trattenere i giovani sul territorio, "non ci arrenderemo finché questi temi non saranno entrati nell'agenda politica". Tomasi ha inoltre annunciato l'intenzione di lasciare la carica di sindaco di Pistoia per entrare in Consiglio regionale, alla guida del centrodestra all'opposizione, e di parlarne con gli alleati. Ha inoltre sottolineato che "la strada più semplice era quella di rimanere sindaco fino al 2027 e pretendere magari qualche listino bloccato. Ma non è il mio modo di fare, non è la mia vita politica: lo devo alla mia comunità, lo devo alla mia storia e ci abbiamo provato". Poi ha ha concluso "rifarei tutto quello che ho fatto".

Giani, alla conferenza stampa nel suo comitato elettorale, ha riferito di una telefonata ricevuta da Tomasi: "Con correttezza mi ha chiamato. Mi ha fatto gli auguri di buon lavoro e io gli ho detto che lavoreremo insieme nell'interesse dei cittadini toscani".

Notizie correlate

Empoli
Politica e Opinioni
13 Ottobre 2025

Elezioni regionali, Ferrante (M5S): “Siamo positivi. Attendiamo i risultati finali”

"Siamo positivi, attendiamo i risultati finali". Così Matteo Ferrante, candidato M5S alle elezioni regionali per la circoscrizione Firenze 3, commenta i risultati nel territorio dell’Empolese. "Noi del Movimento ci aspettavamo [...]

Empoli
Politica e Opinioni
13 Ottobre 2025

Elezioni regionali, Bufano (Toscana Rossa): “Una scommessa vinta nell’Empolese”

“Una scommessa vinta”. Così Pietro Bufano, capolista di Toscana Rossa nel collegio 3, commenta i risultati nel territorio dell’Empolese. Con un dato che al momento si attesta intorno all’8%, Bufano [...]

Empolese Valdelsa
Politica e Opinioni
13 Ottobre 2025

Elezioni regionali, Pavese (FdI): “Risultati poco confortanti”

"Serviva più tempo". Queste le parole a caldo di Federico Pavese, capolista di Fratelli d'Italia nel collegio Firenze 3, che commenta i dati che stanno emergendo dai primi scrutini delle [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina