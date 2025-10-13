Alino Mancini, in tanti alla festa per i 50 anni di attività. Il sindaco: "A lui il Sant'Andrea d'Oro"

Un pomeriggio di festa e di ricordi per celebrare mezzo secolo di attività: la gioielleria Alino Mancini ha spento le sue cinquanta candeline. Nel piazzale di via Segantini, dove il negozio è punto di riferimento dal 1975, si è tenuta una partecipata cerimonia che ha riunito generazioni di empolesi.

A fare gli onori di casa Rossella Mancini, oggi alla guida dell’attività fondata dal padre Alino e dalla madre Marisa, insieme alle figlie che portano avanti la tradizione di famiglia. Tra sorrisi e applausi, non è mancato un brindisi con chi, in questi decenni, ha condiviso la storia della gioielleria.

Durante la giornata di festa era presente anche il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi che, dopo avergli consegnato un "attestato di riconoscenza" da parte del Comune, ha annunciato che proprio ad Alino Mancini sarà conferito il Sant'Andrea d'Oro, la più alta riconoscenza del Comune di Empoli. La consegna sarà fatta il 30 novembre alle ore 16.

