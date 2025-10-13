Alino Mancini, in tanti alla festa per i 50 anni di attività. Il sindaco: "A lui il Sant'Andrea d'Oro"

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Un pomeriggio di festa e di ricordi per celebrare mezzo secolo di attività: la gioielleria Alino Mancini ha spento le sue cinquanta candeline. Nel piazzale di via Segantini, dove il negozio è punto di riferimento dal 1975, si è tenuta una partecipata cerimonia che ha riunito generazioni di empolesi.

A fare gli onori di casa Rossella Mancini, oggi alla guida dell’attività fondata dal padre Alino e dalla madre Marisa, insieme alle figlie che portano avanti la tradizione di famiglia. Tra sorrisi e applausi, non è mancato un brindisi con chi, in questi decenni, ha condiviso la storia della gioielleria.

alino_mancini_50 anni (3)

alino_mancini_50 anni (4)

alino_mancini_50 anni (5)

alino_mancini_50 anni (6)

alino_mancini_50 anni (7)

alino_mancini_50 anni (1)

Durante la giornata di festa era presente anche il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi che, dopo avergli consegnato un "attestato di riconoscenza" da parte del Comune, ha annunciato che proprio ad Alino Mancini sarà conferito il Sant'Andrea d'Oro, la più alta riconoscenza del Comune di Empoli. La consegna sarà fatta il 30 novembre alle ore 16.

Notizie correlate

Empoli
Attualità
12 Ottobre 2025

Regionali Toscana 2025, affluenze Empolese Valdelsa e Cuoio: -10% rispetto al 2020

Oggi e domani, domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, elettrici e elettori toscani sono chiamati al voto per eleggere il presidente della Regione e i Consiglieri regionali (Qui per [...]

Empoli
Attualità
12 Ottobre 2025

Elezioni regionali Toscana 2025, a Empoli alle 23 affluenza al 39,35%

Alle 7 di stamani, domenica 12 ottobre 2025, hanno avuto inizio le operazioni di voto nei 42 seggi presenti sul territorio comunale di Empoli relative alle elezione del Presidente della [...]

Empoli
Attualità
11 Ottobre 2025

Concerto finale della masterclass del Maestro Nicotra al Teatro Il Momento

Domenica 12 ottobre, alle ore 16, presso il Teatro Il Momento di Empoli (via del Giglio 59), si terrà il concerto finale della masterclass di direzione d’orchestra tenuta dal Maestro [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina