Arrestata in Toscana latitante tedesca accusata di omicidio e sequestro di persona

I carabinieri di Viareggio hanno arrestato nel centro di Camaiore una 52enne tedesca, ricercata a livello internazionale e destinataria di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità di Malta.

La donna è accusata di omicidio, lesioni gravi, rapimento e sequestro di persona. Residente in Versilia ma irreperibile da circa due anni, è stata riconosciuta e fermata durante un normale controllo.

Non ha opposto resistenza al momento dell’arresto. L’ordine di custodia cautelare è già stato convalidato dalla Corte d’Appello di Firenze.