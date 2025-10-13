Autunno al MuTer: laboratori, incontri e visite guidate nel nuovo Centro per la cultura del territorio “I Lecci”

Il programma si è aperto domenica 12 ottobre alle ore 16 con “F@Mu – I colori della terra”, in occasione della Giornata nazionale delle Famiglie al Museo. Un laboratorio per bambini, a cura di PromoCultura, che ha accompagnato i più piccoli alla scoperta dei pigmenti naturali e del piacere di creare con le mani.

Il calendario delle iniziative è promosso da PromoCultura, su impulso dell’Amministrazione comunale di Montespertoli, in collaborazione con i gestori dei locali del Centro per la Cultura del Territorio “I Lecci” e con la Biblioteca comunale Ernesto Balducci. Le attività si inseriscono in un più ampio programma di eventi dedicati alla figura di Pietro Leopoldo d’Asburgo-Lorena in Toscana. Nel 1765, Pietro Leopoldo d’Asburgo-Lorena veniva insediato come Granduca di Toscana, inaugurando una stagione di riforme che avrebbero profondamente influenzato la storia della nostra regione e dell’Europa. A 260 anni di distanza, Montespertoli celebra la sua eredità illuminista con un ricco calendario di appuntamenti che ne rievocano lo spirito di innovazione e progresso.

Martedì 21 e giovedì 23 ottobre il museo ospiterà le classi della Scuola primaria per le visite didattiche del progetto “Pietro Leopoldo”, per avvicinare gli studenti alla storia e all’identità del territorio.

Giovedì 23 ottobre alle ore 21:15 il Centro per la Cultura del Territorio “I Lecci” ospita lo scrittore, poeta e paesologo Franco Arminio per una serata dedicata alla poesia, ai luoghi e allo sguardo attento sulle comunità e sui territori. L’iniziativa è promossa dal Comune di Montespertoli, dalla Biblioteca comunale Ernesto Balducci e da Promocultura nell’ambito del progetto Leggere Fuori. Per chi lo desidera, sarà possibile cenare con l’autore presso l’Enoteca “I Lecci” prenotando entro il 21 ottobre presso la Biblioteca comunale, telefonando a: 0571600228