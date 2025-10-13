Autunno al MuTer: laboratori, incontri e visite guidate nel nuovo Centro per la cultura del territorio “I Lecci”

Martedì 21 e giovedì 23 ottobre il museo ospiterà le classi della Scuola primaria per le visite didattiche del progetto “Pietro Leopoldo”, per avvicinare gli studenti alla storia e all’identità del territorio.
Giovedì 23 ottobre alle ore 21:15 il Centro per la Cultura del Territorio “I Lecci” ospita lo scrittore, poeta e paesologo Franco Arminio per una serata dedicata alla poesia, ai luoghi e allo sguardo attento sulle comunità e sui territori. L’iniziativa è promossa dal Comune di Montespertoli, dalla Biblioteca comunale Ernesto Balducci e da Promocultura nell’ambito del progetto Leggere Fuori. Per chi lo desidera, sarà possibile cenare con l’autore presso l’Enoteca “I Lecci” prenotando entro il 21 ottobre presso la Biblioteca comunale, telefonando a: 0571600228
Il mese si chiuderà con due nuove visite guidate dedicate a Pietro Leopoldo: sabato 22 novembre alle ore 16 e domenica 30 novembre alle ore 11, entrambe curate da PromoCultura.
Il programma si concluderà con un evento per bambini e famiglie: lunedì 5 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 12.00, si terrà “La scopa della Befana”, una mattinata tra visita e laboratorio creativo per festeggiare insieme l’Epifania.
Tutte le iniziative si svolgono all’interno del Centro per la cultura del territorio “I Lecci”, dove ha sede anche il Museo del Territorio (MuTer), recentemente inaugurato. Le attività, pensate per grandi e piccoli, hanno l’obiettivo di far conoscere il nuovo polo culturale e di promuovere una partecipazione viva e condivisa alla vita culturale di Montespertoli.
Via Lucardese, 74 – Montespertoli (FI)
0571 600255 - ufficioturistico@comune.montespertoli.fi.it
Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa
