Toscana Rossa, Bundu: "Soddisfatti, ma preoccupa la gente che non vota"

"Siamo partiti che ci davano allo 0,5%, ora siamo attorno al 5%, siamo soddisfatti. Ma siamo anche preoccupati, la gente continua a non andare a votare perché c'è questo bipolarismo forzato pure a livello mediatico".

A parlare è Antonella Bundu, candidata di Toscana Rossa, che è ancora in bilico sulla soglia del 5%, lo sbarramento per portare in Consiglio regionale la sinistra radicale.

Così Bundu: "Abbiamo visto che a qualcuno può andare bene, ma a livello di democrazia nessuno può davvero festeggiare. Abbiamo raddoppiato la percentuale rispetto a cinque anni fa, siamo riusciti a far vedere di essere radicati nel territorio, abbiamo lavorato tantissimo, è un risultato buono ma ancora non sufficiente".

