Convenzione tra Ateneo e Confcommercio Firenze: agevolazioni in circa 50 esercizi per gli studenti internazionali

L’Università di Firenze e Confcommercio Firenze hanno siglato una convenzione pensata per migliorare l’esperienza degli studenti internazionali che frequentano l’Ateneo.

Grazie all’accordo, valido per un anno, gli studenti stranieri potranno usufruire di sconti e agevolazioni in circa cinquanta esercizi commerciali aderenti, semplicemente presentando la student card di Unifi al momento dell’acquisto.

Le agevolazioni riguardano numerosi settori, per rispondere alle diverse esigenze della vita quotidiana: dall’abbigliamento alla ristorazione, dai libri e articoli di cancelleria allo sport e al benessere, fino all’arte, alla cultura e ad altri servizi utili.

La convenzione sarà presentata durante l’incontro di benvenuto per gli studenti internazionali, in programma martedì 14 ottobre al campus di Novoli.