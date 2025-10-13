Convenzione tra Ateneo e Confcommercio Firenze: agevolazioni in circa 50 esercizi per gli studenti internazionali

L’Università di Firenze Confcommercio Firenze hanno siglato una convenzione pensata per migliorare l’esperienza degli studenti internazionali che frequentano l’Ateneo.

Grazie all’accordo, valido per un anno, gli studenti stranieri potranno usufruire di sconti e agevolazioni in circa cinquanta esercizi commerciali aderenti, semplicemente presentando la student card di Unifi al momento dell’acquisto.

Le agevolazioni riguardano numerosi settori, per rispondere alle diverse esigenze della vita quotidiana: dall’abbigliamento alla ristorazione, dai libri e articoli di cancelleria allo sport e al benessere, fino all’arte, alla cultura e ad altri servizi utili.

La convenzione sarà presentata durante l’incontro di benvenuto per gli studenti internazionali, in programma martedì 14 ottobre al campus di Novoli.


