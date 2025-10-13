Elezioni regionali: Lega in caduta libera, Vannacci: "C'è poco da commentare. Avanti per la nostra strada"

Politica e Opinioni Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

La Lega scivola al terzo posto nella coalizione con il 4,4%, rispetto al primo posto con il 21,78% alle scorse elezioni

C'è poco da commentare, chi vota ha sempre ragione”. Così Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, commentando i primi dati delle elezioni regionali in Toscana.

La Lega ha registrato un crollo significativo, arrivando appena al 4,4% (dati aggiornati alle 20), mentre a guidare la coalizione si piazza saldamente Fratelli d’Italia, con il 26,68% (dati aggiornati alle 20). Alle scorse elezioni, la Lega era al primo posto nella coalizione con il 21,78%, ma in questa tornata scivola al terzo posto.

Andremo comunque avanti per la nostra strada: più sicurezza, rimpatri di chi è entrato illegalmente, sviluppo e infrastrutture”, ha concluso Vannacci.

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
13 Ottobre 2025

Tomasi fa gli auguri a Giani: "Sfida difficilissima ma ci abbiamo messo il cuore"

"Un grande in bocca al lupo al presidente Eugenio Giani". Così Alessandro Tomasi durante una conferenza stampa, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana, principale sfidante del governatore uscente [...]

Toscana
Politica e Opinioni
13 Ottobre 2025

Toscana Rossa, Bundu: "Soddisfatti, ma preoccupa la gente che non vota"

"Siamo partiti che ci davano allo 0,5%, ora siamo attorno al 5%, siamo soddisfatti. Ma siamo anche preoccupati, la gente continua a non andare a votare perché c'è questo bipolarismo [...]

Toscana
Politica e Opinioni
13 Ottobre 2025

Giani riconfermato presidente della Toscana, Avs: "Premiato il lavoro della coalizione"

Dopo la riconferma di Eugenio Giani, candidato del campo largo alle elezioni regionali 2025, dalla coalizione Avs esprime soddisfazione. "In Toscana mi pare che si va verso una larga vittoria. [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina