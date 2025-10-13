Elezioni regionali: Lega in caduta libera, Vannacci: "C'è poco da commentare. Avanti per la nostra strada"

La Lega scivola al terzo posto nella coalizione con il 4,4%, rispetto al primo posto con il 21,78% alle scorse elezioni
“C'è poco da commentare, chi vota ha sempre ragione”. Così Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, commentando i primi dati delle elezioni regionali in Toscana.
La Lega ha registrato un crollo significativo, arrivando appena al 4,4% (dati aggiornati alle 20), mentre a guidare la coalizione si piazza saldamente Fratelli d’Italia, con il 26,68% (dati aggiornati alle 20). Alle scorse elezioni, la Lega era al primo posto nella coalizione con il 21,78%, ma in questa tornata scivola al terzo posto.
“Andremo comunque avanti per la nostra strada: più sicurezza, rimpatri di chi è entrato illegalmente, sviluppo e infrastrutture”, ha concluso Vannacci.
