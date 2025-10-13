Elezioni regionali, Ferrante (M5S): “Siamo positivi. Attendiamo i risultati finali”

"Siamo positivi, attendiamo i risultati finali". Così Matteo Ferrante, candidato M5S alle elezioni regionali per la circoscrizione Firenze 3, commenta i risultati nel territorio dell’Empolese.

"Noi del Movimento ci aspettavamo la conferma di 5 anni fa attestarsi sul 6.40%, ma per adesso ci danno intorno al 5 percento - commenta Ferrante -. Siamo molto positivi e siamo attenti sui risultati elettorali per capire se gli elettori hanno avuto fiducia sul nostro progetto o c'è qualcosa da rivedere. Speriamo che finiscano presto gli spogli per dare un'analisi migliore".