Elezioni regionali, Bufano (Toscana Rossa): “Una scommessa vinta nell’Empolese”

Il capolista soddisfatto dei primi dati: “All’8% a Empoli, ma restiamo in attesa dei risultati regionali”
“Una scommessa vinta”. Così Pietro Bufano, capolista di Toscana Rossa nel collegio 3, commenta i risultati nel territorio dell’Empolese.
Con un dato che al momento si attesta intorno all’8%, Bufano si dice soddisfatto: “Abbiamo ottenuto risultati significativi qui a Empoli. Possiamo ritenerci soddisfatti per il momento, ma a livello regionale dobbiamo attendere il verdetto definitivo”.
