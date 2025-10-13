Elezioni regionali, Bufano (Toscana Rossa): “Una scommessa vinta nell’Empolese”

Il capolista soddisfatto dei primi dati: “All’8% a Empoli, ma restiamo in attesa dei risultati regionali”

Una scommessa vinta”. Così Pietro Bufano, capolista di Toscana Rossa nel collegio 3, commenta i risultati nel territorio dell’Empolese.

Con un dato che al momento si attesta intorno all’8%, Bufano si dice soddisfatto: “Abbiamo ottenuto risultati significativi qui a Empoli. Possiamo ritenerci soddisfatti per il momento, ma a livello regionale dobbiamo attendere il verdetto definitivo”.


