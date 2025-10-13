Alle regionali nell'Empolese Valdelsa vince il centrosinistra, tranne a Fucecchio. Barnini la più votata

L'Empolese Valdelsa si conferma roccaforte del centrosinistra tranne che per un Comune, Fucecchio, che in linea con il Comprensorio del cuoio ha visto totalizzare più voti al centrodestra, anche se di pochissimo.

A testimoniare il tutto sono i risultati nella circoscrizione Firenze 3 di queste elezioni regionali della Toscana 2025, appena svolte con la riconferma di Eugenio Giani. Negli 11 comuni il presidente uscente, in corsa con il campo largo (Pd, M5S, Avs, Casa Riformista) al totale delle 157 sezioni scrutinate, ha raccolto il 58,20% dei voti. Un dato che supera di almeno 5 punti percentuali il totale a livello regionale. Al principale sfidante alla presidenza e candidato di centrodestra Alessandro Tomasi (FdI, FI, Lega, lista civica È Ora, Noi Moderati) il 35,78% dei voti. Infine Antonella Bundu, candidata per Toscana Rossa, nell'Empolese è andata oltre il 6%.

Centrosinistra vince in 10 comuni. A Fucecchio vince il centrodestra per 10 voti

Empoli. Eugenio Giani 59,54%, Alessandro Tomasi 32,49%, Antonella Bundu 8,04%.

Capraia e Limite. Eugenio Giani 59,98%, Alessandro Tomasi 33,94%, Antonella Bundu 6,08%.

Castelfiorentino. Eugenio Giani 59,42%, Alessandro Tomasi 36,12%, Antonella Bundu 4,46%.

Certaldo. Eugenio Giani 64,67%, Alessandro Tomasi 31,68%, Antonella Bundu 3,65%.

Cerreto Guidi. Eugenio Giani 58,33%, Alessandro Tomasi 36,33%, Antonella Bundu 5,34%.

Fucecchio. Eugenio Giani 48,34%, Alessandro Tomasi 48,47%, Antonella Bundu 3,18%. Vince il cdx per 10 voti: 3.762 contro i 3.752 del csx.

Gambassi Terme. Eugenio Giani 60,15%, Alessandro Tomasi 34,69%, Antonella Bundu 5,15%.

Montaione. Eugenio Giani 60,41%, Alessandro Tomasi 35,97%, Antonella Bundu 3,62%.

Montelupo Fiorentino. Eugenio Giani 57,21%, Alessandro Tomasi 36,80%, Antonella Bundu 5,99%.

Montespertoli. Eugenio Giani 55,92%, Alessandro Tomasi 36,02%, Antonella Bundu 8,06%.

Vinci. Eugenio Giani 60,57%, Alessandro Tomasi 32,46%, Antonella Bundu 6,98%.

Brenda Barnini la candidata con più preferenze

Brenda Barnini, ex sindaca di Empoli dal 2014 al 2024, è la candidata della circoscrizione che ha totalizzato più preferenze: 13.683. In corsa come capolista della lista Pd solo nella sua città, Empoli, ha raggiunto 4879 preferenze. Nel dettaglio dei comuni Capraia e Limite 714, Castelfiorentino 1.423, Cerreto Guidi 745, Certaldo 889, Fucecchio 956, Gambassi Terme 323, Montaione 348, Montelupo Fiorentino 1067, Montespertoli 918, Vinci 1379.

Giacomo Cucini (Pd) secondo per preferenze

Barnini ha ottenuto nella sua lista più voti in quasi tutti gli 11 comuni tranne in due. Si tratta di Certaldo e Gambassi Terme dove ad avere il massimo delle preferenze in quota Pd è stato il candidato Giacomo Cucini. Non a caso: Cucini è stato sindaco per dieci anni, fino al 2024, a Certaldo dove ha totalizzato 2.117 preferenze. A Gambassi invece è a quota 384. Giacomo Cucini è il secondo candidato ad aver totalizzato più preferenze in tutta l'area, 7.588.

Federico Pavese (FdI) terzo per preferenze

Terzo è Federico Pavese, candidato capolista per FdI nel collegio Firenze 3, a quota 3.091 preferenze. (Qui l'intervista a Pavese).

I candidati primi per preferenze

Per gli altri partiti, ecco i candidati primi per preferenze:

Nella coalizione di Eugenio Giani (oltre a Pd già citato): per Casa Riformista Stefania Saccardi 817 preferenze; M5S Simona Terreni 686 preferenze; Avs Majda Senka 604 preferenze.

Centrodestra. Fratelli d'Italia, Federico Pavese 3.091 preferenze; Forza Italia, Simone Campinoti 947 preferenze; Lega, Susi Giglioli, 672; lista civica È Ora, Ilaria Magiotti e Mario Rosi entrambi 100 preferenze; Noi Moderati, Giorgio Tulli, 82.

Toscana Rossa. Pietro Bufano, 465.

