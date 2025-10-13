ELEZIONI REGIONALI TOSCANA 2025 - Lo scrutinio LIVE: chi diventerà presidente?

Siamo giunti al momento decisivo: chi vincerà le elezioni? Antonella Bundu, Eugenio Giani o Alessandro Tomasi? Inizia alle 15 lo spoglio delle elezioni in Toscana, noi lo seguiremo LIVE insieme a voi.
Qua sotto trovate la diretta con tutti gli aggiornamenti (in alto il più recente) e tutte le curiosità dagli scrutini dei voti in Toscana.
Erano oltre 3 milioni i cittadini chiamati al voto, mentre le sezioni elettorali sono 3922 in tutta la Toscana. QUA tutti i dati sulle affluenze.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Toscana
Toscana
Politica e Opinioni
11 Ottobre 2025
Seggi nella giornata di sabato regolarmente costituiti e il 12 e 13 ottobre si vota. Sono circa 3 milioni - per l’esattezza 3.007.106 - i toscani che domani e dopodomani [...]
Toscana
Politica e Opinioni
11 Ottobre 2025
Elettrici ed elettori toscani sono chiamati al voto domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, per eleggere il presidente della Regione e il Consiglio regionale della Toscana. Gonews.it, a partire [...]
Toscana
Politica e Opinioni
10 Ottobre 2025
Chiusura congiunta della campagna elettorale per le regionali toscane nel segno dell’alleanza tra Movimento 5 Stelle e centrosinistra. A Scandicci, il leader pentastellato Giuseppe Conte è salito sul palco accanto [...]
<< Indietro