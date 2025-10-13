Elezioni Regionali, Eugenio Giani è stato confermato presidente della Toscana

I dati parlano chiaro, c'è già un vincitore per le elezioni regionali in Toscana 2025: è Eugenio Giani. Il candidato del campo largo del centrosinistra ha sbaragliato la concorrenza di Antonella Bundu di Toscana Rossa e del candidato del centrodestra Alessandro Tomasi. Il risultato delle urne ha premiato il presidente regionale uscente.

Giani viene da cinque anni come presidente del centrosinistra in Toscana e in precedenza era stato presidente del Consiglio regionale della Toscana. La maggioranza degli elettori e delle elettrici della nostra regione ha deciso di dargli ragione e di confermarlo nel suo ruolo.

Ancora non c'è il dato ufficiale ma in sede PD a Firenze c'è chi grida già alla vittoria. Giani dovrebbe andare sul 55-56%, mentre Tomasi rimanere sul 38-40%.

