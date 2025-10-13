Elezioni regionali, Tomasi vince nel Cuoio. Il Csx resiste solo a San Miniato

Si conferma la tendenza al Cdx della zona: a Santa Croce oltre il 53% e risultati molto alti anche a Fucecchio, Montopoli e Santa Maria a Monte

Il centrodestra si attesta come prima forza nei comuni del Cuoio, con Tomasi vincente in gran parte dell’area. A Santa Croce sull’Arno ottiene il punteggio più alto, con oltre il 53%, confermando una tendenza già evidente nelle ultime elezioni comunali, quando il centrodestra aveva conquistato Santa Croce e Castelfranco di Sotto. Un’area industriale fortemente colpita dalla crisi, che cerca alternative per risollevarsi, anche alla luce dello scandalo Keu delle concerie.

Con i dati ancora in aggiornamento, emerge una tendenza inaspettata che vede il candidato di centrodestra al comando in diversi comuni della zona. Oltre a Santa Croce, a Santa Maria a Monte Tomasi supera Giani imponendosi con circa il 51% delle preferenze, confermando la forza del centrodestra sul territorio.

A Castelfranco di Sotto la sfida si fa più serrata: Tomasi raccoglie quasi il 49%, in un testa a testa con Giani che si attesta poco sopra il 48%. Situazione simile a Fucecchio, terra di confine tra Empolese Valdelsa e Cuoio, dove il candidato del centrodestra supera il 48%, restando in testa a Giani di meno di un decimo di punto: vince infatti per soli dieci voti...

La tendenza prosegue a Montopoli in Val d’Arno, dove Tomasi primeggia con oltre il 49%, mentre il risultato più significativo e inatteso arriva da San Miniato, comune natale di Eugenio Giani. Qui, sebbene Giani resti avanti con circa il 53%, Tomasi sfiora il 40%, segnalando un cambiamento di prospettiva anche nel cuore del territorio del centrosinistra.

 

