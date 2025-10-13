Evento in rosa, sport e prevenzione alla Canottieri Limite

Una mattinata intensa, emozionante e partecipata ha animato le rive dell’Arno in occasione dell’”Evento in Rosa”, organizzato presso la Società Canottieri Limite ASD in collaborazione con le Astro Dragon Ladies e ASTRO Onlus, e reso possibile grazie al contributo di Estra, da sempre vicina a iniziative che promuovono salute, energia e comunità.

L’iniziativa ha unito sport, prevenzione oncologica, solidarietà e testimonianze, mettendo al centro l’importanza della diagnosi precoce, del supporto psicologico e del valore delle attività di gruppo nel percorso di cura.

Le protagoniste dell’evento sono state le Astro Dragon Ladies, donne che hanno affrontato il tumore al seno e che, dal 2012, si allenano in dragon boat proprio alla Canottieri Limite. Insieme a loro, presenti anche le Dragon Limite, altro gruppo sportivo femminile di dragon boat attivo all’interno della società, e le atlete Astro di Livorno, in un esempio concreto di come lo sport possa diventare simbolo di forza, rinascita e inclusione.

Alle ore 10:00 si sono susseguiti i saluti istituzionali e gli interventi del Sindaco Alessandro Giunti, del Presidente A.S.T.R.O. Paolo Scardigli, del Vicepresidente A.S.T.R.O. Dott. Claudio Caponi, di Donata Ragionieri per le Astro Dragon Ladies, della Psicologa Eleonora Cocchini, del Consigliere Regionale Enrico Sostegni e del Vicepresidente della Canottieri Limite Luca Cecchi che ha moderato l’evento.

Tra i momenti più coinvolgenti della giornata, anche una sfida rappresentativa tra due dragoni, che ha visto in acqua le Astro Dragon Ladies, le Dragon Limite, una delegazione di dragonesse ASTRO da Livorno e alcuni partecipanti all’evento che si sono messi alla prova per la prima volta in questa disciplina, vivendo un’esperienza di sport e condivisione.

A seguire, la Cerimonia dei Fiori, emozionante momento simbolico per ricordare chi ha perso la battaglia contro la malattia, e il buffet finale, occasione per ritrovarsi e rafforzare legami.

