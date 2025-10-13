Elezioni regionali, Pavese (FdI): “Risultati poco confortanti”

Il capolista di Fratelli d’Italia nel collegio Firenze 3 commenta i primi risultati: “Giani verso una vittoria larga, ma FdI primo partito della coalizione”

"Serviva più tempo". Queste le parole a caldo di Federico Pavese, capolista di Fratelli d'Italia nel collegio Firenze 3, che commenta i dati che stanno emergendo dai primi scrutini delle elezioni regionali.

"I risultati a livello regionale non ci confortano - commenta Pavese -. Andiamo verso una vittoria larga di Eugenio Giani, che si riconferma governatore della Toscana, con il centrodestra che si attesta intorno al 40%".

Buoni, però, i risultati sul collegio, che Pavese commenta così: "I primi dati sul collegio sono abbastanza incoraggianti, dobbiamo vedere come si comporteranno gli altri. Un dato importante - aggiunge - è che FdI è ampiamente il primo partito del centrodestra, mentre gli alleati non fanno grandi risultati, con la lista civica per Tomasi che raccoglie le briciole".

Risultati poco confortanti, che a detta del capolista sono dovuti a un’ufficializzazione troppo tardiva di Tomasi: "Scontiamo il fatto che Tomasi sia stato ufficializzato troppo tardi, doveva essere fatto conoscere di più ai territori. Serviva più tempo".

