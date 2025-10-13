Addio a 'Tanuccio' Giannoni, imprenditore di Santa Croce e padre del sindaco

A novanta anni è scomparso Gaetano Giannoni, conosciuto col nomignolo di Tanuccio. Era un imprenditore conciario, originario di Santa Croce sull'Arno e molto conosciuto in città. Il figlio, Roberto Giannoni, è l'attuale sindaco di Santa Croce.

Tanuccio Giannoni è ricordato da tutta Santa Croce come una delle figure più importanti per lo sviluppo della conceria, ha lavorato in quel settore per tanti anni ed è stato uno dei pionieri ormai più di mezzo secolo fa.

Il funerale si è tenuto nella mattinata di lunedì 13 Ottobre alle 10,30 nella chiesa di Santa Cristiana. Da gonews.it e Xmediagroup esprimiamo condoglianze al sindaco Giannoni e alla famiglia.

 

 

