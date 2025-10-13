Giani riconfermato presidente della Toscana, Avs: "Premiato il lavoro della coalizione"

Dopo la riconferma di Eugenio Giani, candidato del campo largo alle elezioni regionali 2025, dalla coalizione Avs esprime soddisfazione. "In Toscana mi pare che si va verso una larga vittoria. Persino più larga, decisamente più larga, di quella di 5 anni fa e perciò è un buon segnale. Vuol dire che è stato premiato il lavoro del presidente della Regione, della coalizione e anche della dimensione più larga della coalizione che fortunatamente abbiamo contribuito a costruire" commenta Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e Avs, che si trova a Firenze con Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e leader Avs. Insieme andranno al comitato elettorale in via Forlanini, dove Giani insieme alla segretaria del Pd Schlein ha commentato la vittoria. Bonelli la definisce una "soddisfazione importante perché tra l'altro riporta al giusto contesto l'euforia del centrodestra e della Meloni che straparlava di grande vittoria. Adesso incassiamo la vittoria della Toscana con un risultato importante che noi contiamo ancora di migliorare come di avvicinarci al 7%". Avs "si conferma seconda forza del centrosinistra" e aggiunge, "penso che l'elemento fondamentale su cui riflettere dopo queste elezioni regionali è che non abbiamo più tempo da perdere. Andiamo a vincere le altre elezioni regionali". E poi il messaggio a Schlein, Conte e non solo: "Bisogna sedersi a un tavolo, costruire il programma, costruire la coalizione di centrosinistra".

