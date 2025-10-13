Giani riconfermato presidente della Toscana, Avs: "Premiato il lavoro della coalizione"

Politica e Opinioni Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Dopo la riconferma di Eugenio Giani, candidato del campo largo alle elezioni regionali 2025, dalla coalizione Avs esprime soddisfazione. "In Toscana mi pare che si va verso una larga vittoria. Persino più larga, decisamente più larga, di quella di 5 anni fa e perciò è un buon segnale. Vuol dire che è stato premiato il lavoro del presidente della Regione, della coalizione e anche della dimensione più larga della coalizione che fortunatamente abbiamo contribuito a costruire" commenta Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e Avs, che si trova a Firenze con Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e leader Avs. Insieme andranno al comitato elettorale in via Forlanini, dove Giani insieme alla segretaria del Pd Schlein ha commentato la vittoria. Bonelli la definisce una "soddisfazione importante perché tra l'altro riporta al giusto contesto l'euforia del centrodestra e della Meloni che straparlava di grande vittoria. Adesso incassiamo la vittoria della Toscana con un risultato importante che noi contiamo ancora di migliorare come di avvicinarci al 7%". Avs "si conferma seconda forza del centrosinistra" e aggiunge, "penso che l'elemento fondamentale su cui riflettere dopo queste elezioni regionali è che non abbiamo più tempo da perdere. Andiamo a vincere le altre elezioni regionali". E poi il messaggio a Schlein, Conte e non solo: "Bisogna sedersi a un tavolo, costruire il programma, costruire la coalizione di centrosinistra".

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
13 Ottobre 2025

Giani esulta: "Ha vinto la Toscana illuminata e riformista". Schlein: "Gioia e speranza"

Eugenio Giani è stato confermato come presidente della Regione Toscana per altri cinque anni. Dopo aver vinto le elezioni ha parlato in conferenza stampa e ha detto: "Per me è [...]

Toscana
Politica e Opinioni
13 Ottobre 2025

Elezioni Regionali, Eugenio Giani è stato confermato presidente della Toscana

I dati parlano chiaro, c'è già un vincitore per le elezioni regionali in Toscana 2025: è Eugenio Giani. Il candidato del campo largo del centrosinistra ha sbaragliato la concorrenza di [...]

Toscana
Politica e Opinioni
13 Ottobre 2025

ELEZIONI REGIONALI TOSCANA 2025 - Lo scrutinio LIVE: Giani riconfermato

Siamo giunti al momento decisivo: chi vincerà le elezioni? Antonella Bundu, Eugenio Giani o Alessandro Tomasi? Inizia alle 15 lo spoglio delle elezioni in Toscana, noi lo seguiremo LIVE insieme [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina