Giani esulta: "Ha vinto la Toscana illuminata e riformista". Schlein: "Gioia e speranza"

Eugenio Giani è stato confermato come presidente della Regione Toscana per altri cinque anni. Dopo aver vinto le elezioni ha parlato in conferenza stampa e ha detto: "Per me è una straordinaria soddisfazione, vi ringrazio tutti. Ritengo che questo risultato indichi una Toscana che decide con autonomia, col suo cervello e con i valori che questa regione esprime: libertà, democrazia e valori di giustizia sociale".

Ancora Giani: "Ha vinto la Toscana illuminata e riformista, ben oltre il risultato di cinque anni fa. Si va a sei punti in più rispetto a quello che raccolsi nel 2020 con una media di 15% rispetto al candidato del centrodestra. Anche l'affluenza stata esattamente come 10 anni fa. Sono molto felice del risultato del Pd che va oltre il 35%, ma è un risultato importantissimo sul piano nazionale.. Mi piace condividere oggi questo risultato con la segretaria del mio partito, Schlein, ho sentito Elly particolarmente vicina".

Assieme a lui era presente la segretaria PD Elly Schlein: "Voglio ringraziare Giani per questa splendida gioia, ringraziare tutta la coalizione progressista, è una vittoria che ci dà gioia e speranza, ringraziamo i toscani che hanno voluto continuare nel solco di un governo progressista. Chi si era affrettato a dichiarare la fine della coalizione progressista oggi è smentito nei fatti".