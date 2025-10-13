Il ricavato del libro su Bomber Cinelli alla Misericordia di Santa Maria a Monte

Il 19 settembre presso l'area Archeologica sulla Rocca a Santa Maria a Monte si è tenuta la presentazione del libro Luciano Cinelli Bomber, libro scritto dalla Sig.ra Lori Vanni santamariaammontese e moglie di Luciano, il tutto alla presenza del Sindaco di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande oltre naturalmente a vari personaggi calcistici e/o compagni di squadra di Luciano.
Il ricavato della vendita è stato interamente devoluto alla misericordia di Santa Maria a Monte,
L'importo ammonta a 580 euro che Vanni ha provveduto a bonificare sul conto della Misericordia, "somma che a nostra volta utilizzeremo per aiutare una famiglia bisognosa del nostro comune" dicono dalla confraternita.
Vanni e i figli hanno donato al Comune di sSanta Maria a Monte un quadro fatto realizzare appositamente da Luciano da un suo amico pittore raffigurante la città vista da Ponticelli.
