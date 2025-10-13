Il Teatro Verdi Santa Croce sull'Arno presenta la stagione teatrale

Venerdì 17 ottobre alle 21 appuntamento per la presentazione della nuova stagione teatrale del Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno (via Verdi).

Un appuntamento ormai tradizionale dedicato ai tanti appassionati di teatro, che avranno da questa speciale serata alcune preziose anticipazioni sul cartellone che vedrà protagonisti fra gli altri Michele Riondino, Massimo Ghini e Lella Costa.

La serata sarà condotta dal direttore del teatro Renzo Boldrini, alla presenza del sindaco di Santa Croce sull’Arno Roberto Giannoni, dell’assessore alle politiche ed istituzioni culturali del comune di Santa Croce sull’Arno Simone Balsanti e della presidente della Fondazione Toscana spettacolo onlus Cristina Scaletti.

Verrà presentato il ricchissimo cartellone del Verdi, che prevede otto spettacoli per la prosa; le rassegne per bambini e ragazzi Il Baule dei Sogni e Stasera pago io!, e la sezione per giovani Primo Tempo, oltre alla formazione con la scuola di teatro Achab e i corsi di teatro per adolescenti e adulti. Durante la serata saranno presentati dei contributi video, non mancheranno alcune sorprese che sicuramente piaceranno al pubblico presente.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Da sabato 18 ottobre comincerà la vendita degli abbonamenti per la stagione di prosa, con diritto di prelazione per i vecchi abbonati, con le seguenti modalità: sabato 18 dalle9.30 alle 12.30, lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00. La vendita si terrà al Teatro Verdi.

Per informazioni si possono contattare Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it e l’ufficio cultura/Biblioteca (piazza Matteotti) del Comune di Santa Croce sull’Arno 0571/389953 biblioteca@comune.santacroce.pi.it.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro