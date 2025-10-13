Incendio in un magazzino a San Giuliano Terme

Incendio nella serata di domenica 12 ottobre in via Cilea, dove intorno alle 20:27 le fiamme hanno coinvolto un magazzino situato al piano terra di una struttura.

Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa, con due mezzi antincendio. Le fiamme sono state rapidamente domate, evitando che il rogo si estendesse ad altre parti dell’edificio.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma la struttura è stata dichiarata inagibile in attesa di ulteriori verifiche. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale, che ha gestito la viabilità e i rilievi di competenza.