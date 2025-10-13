Lite in piazza a Viareggio, 40enne colpito alla testa con un mattone

Momenti di tensione nella serata di domenica in piazza D’Azeglio, a pochi passi dal lungomare di Viareggio, dove una lite tra due uomini è degenerata in violenza. Un 40enne è stato colpito alla testa con un mattone e trasportato in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno dovuto sedare il presunto aggressore, un trentenne in forte stato di agitazione, poi portato anche lui in ospedale.

Le indagini sono in corso per chiarire le cause della violenta lite.