Livorno, parto d’emergenza su una nave cargo diretta a Genova

È nata alle 3.30 la bambina della donna che, la scorsa notte, si trovava a bordo della nave Ro/Ro Leevsten, un cargo a traporto mezzi e persone. La nave, durante la traversata da Tunisi verso Genova, è stata dirottata verso Livorno per prestare assistenza alla gestante, incinta di 36 settimane. L’allarme è scattato quando la centrale operativa 118 dell’Asl Toscana Nord Ovest ha ricevuto la richiesta di evacuazione urgente per una donna incinta e in travaglio.

L’automedica di Livorno e un’ambulanza della Svs Pubblica Assistenza, con a bordo l’infermiera Anna Lisi e la dottoressa Denise Damiano, sono intervenute immediatamente. Il parto, particolarmente complesso a causa della presentazione podalica della neonata, è stato gestito dal personale del 118.

Mamma e bambina, entrambe in buone condizioni, sono state stabilizzate a bordo e poi trasferite a terra con l’aiuto dei vigili del fuoco. Successivamente sono state ricoverate al reparto di ostetricia dell’ospedale di Livorno.

