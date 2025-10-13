RFI, al via i lavori di manutenzione tra Civitavecchia e Orbetello

Dalle ore 23:30 di mercoledì 15 alle ore 23:30 di domenica 19 ottobre 2025 Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS Italiane, eseguirà importanti lavori di manutenzione programmata tra Civitavecchia e Orbetello sulla linea FL5 Roma – Civitavecchia/Pisa.

Le attività in programma riguardano il rinnovo di diversi deviatoi nella stazione di Montalto di Castro e il varo di un nuovo ponte tra le stazioni di Tarquinia e Civitavecchia. Nel dettaglio, il progetto prevede la sostituzione dell’attuale ponte ad arco in muratura con una nuova struttura scatolare in cemento armato, già realizzata al di fuori della sede ferroviaria.

L’opera sarà collocata nella sua posizione definitiva attraverso un sistema di cilindri idraulici (dispositivi meccanici capaci di generare una forza molto elevata grazie alla pressione di un fluido oleoso) che consentiranno di spingerla progressivamente al di sotto del binario.

Completata questa fase, si procederà con la realizzazione delle opere complementari e il ripristino della sede ferroviaria, oltre alla sistemazione dell’area adiacente per riportarla allo stato originario.

I lavori, del valore complessivo di quasi 8 milioni di euro, comporteranno modifiche della circolazione ferroviaria per i treni tra Civitavecchia e Orbetello. I cantieri vedranno impegnate 70 persone tra operai e tecnici di RFI e altre ditte appaltatrici.

