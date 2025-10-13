Ottobre mese della prevenzione vascolare, visite gratuite a Pistoia per la diagnosi precoce delle malattie venose

Ottobre è il mese della prevenzione vascolare, un’importante occasione per sottoporsi a visite gratuite con ecocolordoppler utili alla diagnosi precoce delle malattie venose croniche, come varici e trombosi venosa.
La Chirurgia Vascolare dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, diretta dal dottor Pierfrancesco Frosini e con la collaborazione della dottoressa Patrizia Dalla Caneva, della dottoressa Claudia Lasagni e del dottor Alberto Melani, aderisce all’iniziativa promossa a livello nazionale dalla Società Italiana di Flebolinfologia (SIFL).
Le visite gratuite si svolgeranno martedì 22 ottobre, in mattinata, presso l’ospedale San Jacopo. Per prenotarsi, è necessario telefonare mercoledì 15 ottobre, dalle 8.30 alle 10.30, al numero 0573 351460.
L’iniziativa promossa dalla SIFL nel mese di ottobre coinvolge numerosi centri su tutto il territorio italiano per diffondere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie vascolari.
Fonte: Ausl Toscana Centro
