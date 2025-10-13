Ottobre mese della prevenzione vascolare, visite gratuite a Pistoia per la diagnosi precoce delle malattie venose

Sanità Pistoia
Condividi su:
Leggi su mobile

Ottobre è il mese della prevenzione vascolare, un’importante occasione per sottoporsi a visite gratuite con ecocolordoppler utili alla diagnosi precoce delle malattie venose croniche, come varici e trombosi venosa.

La Chirurgia Vascolare dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, diretta dal dottor Pierfrancesco Frosini e con la collaborazione della dottoressa Patrizia Dalla Caneva, della dottoressa Claudia Lasagni e del dottor Alberto Melani, aderisce all’iniziativa promossa a livello nazionale dalla Società Italiana di Flebolinfologia (SIFL).

Le visite gratuite si svolgeranno martedì 22 ottobre, in mattinata, presso l’ospedale San Jacopo. Per prenotarsi, è necessario telefonare mercoledì 15 ottobre, dalle 8.30 alle 10.30, al numero 0573 351460.

L’iniziativa promossa dalla SIFL nel mese di ottobre coinvolge numerosi centri su tutto il territorio italiano per diffondere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie vascolari.

Fonte: Ausl Toscana Centro

Notizie correlate

Firenze
Sanità
1 Ottobre 2025

Campagna di vaccinazione antinfluenzale al via: 420mila dosi per l'Asl Toscana Centro

Prende oggi il via la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dalla Regione Toscana, un importante strumento di prevenzione che ogni anno contribuisce a ridurre complicanze e ricoveri legati all’influenza stagionale. [...]

Pistoia
Sanità
30 Settembre 2025

Da Gaza agli ospedali italiani: Cross di Pistoia coordina il trasferimento di 15 pazienti

Condotto a buon fine dalla CROSS, la Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario di Pistoia, anche l'arrivo di questa notte al Meyer di due bambine originarie di Gaza nell’ambito del programma [...]

Pistoia
Attualità
23 Settembre 2025

Un sorriso in corsia: al San Jacopo l’attività dei clown dottori con l’Associazione Ridolina

 Portare un sorriso ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria del San Jacopo di Pistoia. È questa la ‘mission’ dell’Associazione Ridolina che, grazie a una convenzione stipulata con l’ospedale San [...]



Tutte le notizie di Pistoia

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina