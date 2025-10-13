Ponsacco piange Laura: il paese si era mobilitato per la lotta al tumore della concittadina

Il Comune di Ponsacco esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Laura Frangioni, 53 anni, venuta a mancare nelle scorse ore dopo una lunga e difficile battaglia che aveva visto mobilitarsi l’intera comunità ponsacchina.

"Purtroppo abbiamo perso Laura – ha dichiarato il sindaco Gabriele Gasperini a nome di tutto il Comune –. Ci avevo creduto fermamente, ci abbiamo creduto tutti. Oggi, tornando dal seggio, ho ricevuto la notizia devastante. Un dolore immenso per Sandro e le sue bimbe, ma anche un grande dolore per tutta la nostra comunità, che intorno a lei si era stretta e che con determinazione si era spesa per donarle una possibilità".

L’Amministrazione, continua una nota del Comune, "unita nel dolore, si stringe con affetto e vicinanza alla famiglia e a tutte le persone che hanno condiviso con Laura il difficile percorso di questi mesi".

Nel giorno del funerale sarà proclamato lutto cittadino, "un gesto simbolico per testimoniare l’affetto, la solidarietà e la vicinanza dell’intera comunità ponsacchina verso Laura e la sua famiglia".